Der dänische Offshore-Wind-Pionier Orsted startet die größte Kapitalerhöhung eines europäischen Energiekonzerns seit über zehn Jahren. Doch gelingt der Befreiungsschlag?Orsted steht mit dem Rücken zur Wand. Der einstige Vorzeigeentwickler von Offshore-Windparks will rund 60 Milliarden dänische Kronen - umgerechnet etwa 8 Milliarden Euro - über eine Not-Kapitalerhöhung einsammeln. Es ist die wohl wichtigste Bewährungsprobe seit der radikalen Neuausrichtung auf erneuerbare Energien. Doch der Preis ist hoch: Die neuen Aktien werden zu 66,6 Kronen ausgegeben, was einem Abschlag von rund 67 Prozent auf den letzten Börsenkurs entspricht. Die Aktien waren am Freitag bei 200,30 Kronen aus dem …