COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Commerzbank:

"Nun stehen die Italiener vor der Tür. Der Bund hatte im Bemühen, etwas vom Geld zurückzuerhalten, mit einem ungeschickten Aktien-Verkauf 2024 Unicredit regelrecht eingeladen, nach der Macht zu greifen. Dass die Commerzbank-Spitze und die Bundesregierung die feindliche Übernahme ablehnen, ist den offensichtlich Italienern egal. Wer die nationale Brille absetzt, könnte sagen: Da sich Europa ja gerade auch wirtschaftlich auf sich selbst besinnen möchte, ist eine erstarkte Großbank aus Italien sogar sinnvoll. Zudem gilt: Dass Privatbanken hierzulande eine geringere Rolle spielen als anderswo, hat einen Grund: Es gibt viele regional verankerte genossenschaftliche Institute und Sparkassen. Bürger und Unternehmen werden auch nach einer Commerzbank-Übernahme Konten und Kredite bekommen. Aber vielleicht woanders als zuvor."/yyzz/DP/he