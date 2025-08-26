Die Rüstungsindustrie ist am Beginn eines Superzyklus. Dies wird sich auch mit einem Frieden in der Ukraine - der auch mit dem jüngsten Gipfel kaum wahrscheinlicher geworden ist - nichts ändern. Nach Jahren begrenzter Kapazitäten, oft kleinteiliger Fertigung und schwieriger Finanzierungen rückt die Branche zunehmend in eine neue Dimension der Industrialisierung vor. Zur schnellen Aufrüstung Europas richtet sich der Fokus auf standardisierte Produkte, größere Stückzahlen und Effizienz entlang der Wertschöpfungskette. Renk und Rheinmetall gehen diesen Weg. Doch natürlich müssen auch die Zulieferer mithalten. Ein Segen für westliche Rüstungskonzerne dürfte sein, dass bald mehr Wolfram außerhalb Chinas zu bekommen ist. In Südkorea hat Almonty eine hochmoderne neue Mine aufgebaut. Analysten erwarten massiv steigende Umsätze und Gewinne.Den vollständigen Artikel lesen ...
