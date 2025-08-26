Ernte sichern, Werte heben...: Atlantik-Küstenvorteil trifft Rohstoff-Defizit: Mega-Ressource zündet die große Neubewertung!

Anzeige / Werbung

Die Nachfrage nach Pottasche bleibt ungebrochen hoch. Allein für das laufende Jahr sagt die wissenschaftliche Behörde US Geological Survey einen weltweiten Verbrauch von 65 Millionen Tonnen KCI voraus!

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Millennial Potash Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Vergütung über SRC · Erstveröffentlichung: 26.08.2025, 05:39, Europa/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

diese gewaltige Summe entspricht einem Plus von über 3 Millionen Tonnen gegenüber den 61,5 Millionen Tonnen KCI im Vorjahr. Was Pottasche so wertvoll und gefragt macht und weiterhin machen wird, ist seine Rolle als Pfeiler des globalen Ernährungssystems. Kein Wunder also, dass der Pottasche-Markt vor allem von der Nachfrage seitens der Landwirtschaft geprägt wird, die für 84,6% der Nutzung dieses unverzichtbaren Düngemittels verantwortlich ist.

Quelle: https://market.us/report/global-potash-market/

Je weniger landwirtschaftlich nutzbares Land einer immer stärker wachsenden Bevölkerung zur Verfügung steht, desto größer wird der Bedarf nach Pottasche, die einen wichtigen Beitrag zur Produktionssteigerung und Krankheitsresistenz von Kulturpflanzen wie Mais, Weizen und Reis leistet und zudem die Fähigkeit besitzt, Wasser in Pflanzen zurückzuhalten, was gerade in Zeiten immer längerer Dürren so immens wichtig ist.

Hinzu kommt, dass mit Russland und Belarus zwei der weltweit größten Pottasche-Produzenten mit Ausfuhr-Sanktionen belegt sind und China als weltweit viertgrößter Produzent eine starke inländische Nachfrage stemmen muss, durch weniger Pottasche-Exporte wie auch durch Importe.

Diese Dynamiken befeuern das einzigartige Wachstumspotenzial von angehenden Power-Produzenten wie Millennial Potash (WKN: A3DXEK) zusätzlich - und das auf gleich mehreren Ebenen.

"Banio', das strategische "Juwel" mit sensationellen Ressourcen und enormem Steigerungspotenzial!

Millennial Potashs (WKN: A3DXEK) Kaliumchlorid (MOP)-Projekt "Banio' sitzt auf einem Kali-Vorkommenmit einer kolossalen Maiden "MRE' von 657 Millionen Tonnen "Indicated' @ 15,9% KCl und 1.159 Milliarden Tonnen "Inferred' @ 16,0% KCl, woraus sich zusammen ~1,82 Milliarden Tonnen Potash Erz errechnen. Die in Gabun gelegene Portfolio-Perle besitzt zudem einzigartiges Potenzial, was die Erweiterung der bis dato bekannten Ressource betrifft. Tatsächlich wurde das Vorkommen bisher nämlich nur mit wenigen Bohrlöchern - die gerade einmal knapp 2% des gesamten Claims abdecken - in Kombination mit historischen Explorations- und seismischen Daten abgegrenzt. Folglich werden zusätzliche Bohrungen den Raum für weiteres Kali weit öffnen.

Wie sensationell weit, das Zeigen unter anderem die Ergebnisse jüngster Explorationsarbeiten auf "Banio' und, genauer gesagt, aus Bohrloch BA-004. Dieses wurde rund 3,7 km östlich des kürzlich fertiggestellten Bohrlochs BA-001-EXT niedergebracht, und damit in unmittelbarer Nachbarschaft zu jener Bohrung, bei der im Mai dieses Jahres eine großartige Gesamtlänge von über 250 m mit abwechselnden Carnallit und Halit durchteuft wurde.

Quelle: Millennial Potash

Tatsächlich lieferte BA-004 fette Volltreffer quasi "wie bestellt" einen großen Erfolg und durchschnitt einen bedeutenden Abschnitt der "Salt Sequence' einer evaportitischen Formation des Wirtgesteins mit einer Länge von etwa 260 m, die bis zu 667 m mehr als 100 m mullitische Abschnitte mit Carnallit und Halit enthalten. BA-004 und BA 001 haben die von Millennial (WKN: A3DXEK) erwartete Kali-Mineralisierung bei weitem übertroffen.

Welche Grazie solch ein carnallithreicher Kern haben kann, das zeigen diese sehr schönen Schnappschüsse von BA-004:

Roter, carnallithreicher Kern aus BA-004 mit zwischengelagerten gebänderten und knotigen Karnallit-Einlagerungen mit gebändertem Halit in einer Tiefe von ca. 458 Meter bis 461 Meter

Roter, carnallitreicher Kern aus BA-004 mit zwischengelagertem Carnallit und geschichtetem Halit in einer Tiefe von ca. 556 Meter bis 559 Meter

Vorläufiger Höhepunkt der Auswertung dieser Hammer-Ergebnisse ist eine mögliche Gesamtmächtigkeit der Hauptlagerstätten von Carnallit und Halit von mehr als 100 m, die sich zumindest aktuell aus der vorläufigen Protokollierung interpretieren lässt.

Fette Finanzspritzen für transformatives Projekt!

Neben den wirklich bemerkenswerten Bohrergebnissen erregte Millennial Potash (WKN: A3DXEK) in den letzten Wochen auch mit fantastischen Finanz-Neuigkeiten großes Aufsehen. So konnte sich der Power-Player jüngst eine Projektentwicklungsfinanzierung von 3 Mio. USD durch die US-Entwicklungsbank U.S. International Development Finance Corporation sichern.

Das Mitwirken an der Entwicklung der ersten Kali-Mine auf dem afrikanischen Kontinent, so Conor Coleman, Leiter Investitionen und Stabschef bei DFC, mache seine Organisation zu einem stolzen Finanzierungspartnern von Millennial Potash (WKN: A3DXEK), auch weil dieses transformative Projekt Gabun zum einzigen Kaliumchlorid exportierenden Land Afrikas machen und seine Rolle in der globalen landwirtschaftlichen Lieferkette stärken wird. Insgesamt soll DFCs strategische Investition die Veröffentlichung einer Machbarkeitsstudie für "Banio' in den kommenden Monaten maßgeblich unterstützen.

Kein Wunder also, dass die Kooperation von Millennial Potash und der U.S. International Development Finance Corporation höchste Weihen erhielt und die Unterzeichnung dieser Investitionsvereinbarung in Anwesenheit des Präsidenten von Gabun, Brice Oligui Nguema, durchgeführt wurde.

Quelle: Millennial Potash

Millennial Potashs (WKN: A3DXEK) CEO Farhad Abasov und Conor Coleman, Leiter Investitionen und Stabschef bei DFC halten stolz die unterzeichnete Investitionsvereinbarung in den Händen. Rechts im Bild stehend, Seine Exzellenz Brice Oligui Nguema, daneben Dev Jagadesan, Acting Chief Executive Officer und Deputy General Counsel bei der DFC. (Quelle: Millennial Potash/LinkedIn)

Kurz nach Ankündigung dieser exklusiven Finanzierung durch die US Entwicklungsbank konnte Millennial Potash den extrem erfolgreichen Abschluss einer weiteren formidablen Finanzierungsrunde verkünden. So nahm das Unternehmen mit einer Privatplatzierung satte rund 9,2 Mio. CAD ein, für die Ausgabe von insgesamt 5.928.310 Einheiten bestehend aus je einer Stammaktie und einem halben Warrant zu 1,55 CAD/Einheit. Die eigentliche Sensation an dieser Meldung ist, dass der Ansturm der Investoren so überwältigend war, dass das kurz zuvor angepeilte Volumen von rund 3,781 Millionen Einheiten (was einem Erlös von 6 Mio. CAD entsprochen hätte) um über 2 Millionen Einheiten aufgestockt werden musste, um den Appetit der Anleger auf eine Beteiligung an Millennial Potashs (WKN: A3DXEK) unwiderstehlicher Wachstumsdynamik zu stillen.

Mit diesem frischen Cash in den Kassen kann Millennial Potash (WKN: A3DXEK) nun die Explorations- und Erschließungsaktivitäten bei "Banio' noch schneller und entschlossener forcieren.

Schmale Kosten und Zugang zu gleich mehreren Pottasche-Wachstumsmärkten!

Der Run der Investoren auf Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ist am Ende nur folgerichtig. Das gilt einerseits mit Blick auf die herausragende Wirtschaftlichkeit seines Ausnahme-Assets "Banio'. Denn laut vorläufiger wirtschaftliche Bewertung steht hier nämlich ein Nettogegenwartswert von fantastischen 1,08 Mrd. USD nach Steuern unterm Strich, zusammen mit einem internen Zinsfuß von fetten 32,6%. Mit ~66 USD/t Opex ("PEA') gehört "Banio' zu den wettbewerbsfähigen Projekten der Branche.

"Banios' bombastisches Potenzial nährt sich aber auch aus der Tatsache, dass es mit seiner Lage in Gabun und dem Atlantik strategisch nicht perfekter positioniert sein könnte.

Quelle: Millennial Potash

Denn von hier aus - und noch genauer gesagt - vom bald fertiggestellten Frachtschiffshafen Mangali und einem bereits vorhandenen Hafen, der nun erweitert wird, können die Pottasche-Wachstumsmärkte in Brasilien und Asien gleichermaßen schnell versorgt werden.

Wohlgemerkt ist Brasilien der weltweit führende Hersteller von Sojabohnen, Kaffee und Zucker. Um diese Pflanzen zu düngen, importiert Brasilien 95% seines Kalibedarfs. Im Jahr 2021 lagen die KCI-Importe bei rund 13,8 Millionen Tonnen MOP, im Wert von etwa 4,3 Mrd. USD und katapultierte Brasilien weltweit auf en Spitzenplatz unter den Pottasche-importierenden Ländern.

Quelle: Potash: Impact assessment for supply security, EU Kommission

Indien führt seit 2023 Pottasche auf die Liste kritischer Mineralien, worauf hin 2025 Schritte zur Erschließung inländischer Potash-Blöcke folgten.

Im Jahr 2024 war die Asien-Pazifik-Region mit ihrer hohen Bevölkerungsdichte, umfangreichen landwirtschaftlichen Aktivitäten und einer stark wachsenden Bevölkerung, mit einem Anteil von 42,6% respektive 26,4 Mrd. USD der entscheidende regionale Treiber hinter dem phänomenalen Wachstum des globalen Pottasche-Markts.

Quelle: https://market.us/report/global-potash-market/

Mächtige Vorkommen, wenige Bohrlöchern!

Auch auf Mikroebene betrachtet, weist Millennial Potash (WKN: A3DXEK) sein 1A- Kaliumchlorid (MOP)-Projekt "Banio' entscheidende wertschöpfende Vorteile auf. Denn die dortigen Kali-Vorkommen befinden sich meist in sehr mächtigen, hochgradigen und zusammenhängenden Lagerstätten. Damit können die wertvollen Ressourcen verglichen zu anderen Rohstoffen mit nur wenigen Bohrlöchern geschätzt werden, was zu immensen Kostenvorteilen und zu Zeitersparnis führt.

Speziell die "Banio'-Lagerstätte ist dermaßen zusammenhängend, dass es möglich ist, sie alleine anhand historischer Daten bis zu 20 km von den aktuellen Bohrlöchern zurückzuverfolgen.

Anders gesagt, kann Millennial Potash (WKN: A3DXEK) die bisher bekannte Ressource, deren erste Schätzung bei 70 m Lagerstättenmächtigkeit gerade einmal 5% des Projektgebiets abdeckt, mit den zwei weiteren geplanten Bohrlöchern verdoppeln, was schließlich die optimale Basis für die anstehende Machbarkeitsstudie und die Initiierung der Baugenehmigungsprozesse darstellt.

Fazit: Strategische Wichtigkeit von "Banio' stützt Millennial Potashs unwiderstehlichen Wachstumskurs!

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) positioniert sich mit "Banio' als eines der wenigen großskaligen, atlantiknahen MOP-Projekte mit überzeugender Kombination aus Größe, Lage und Wirtschaftlichkeit. Die Ressourcenbasis ist bereits außergewöhnlich: 657 Mio. t "Indicated' @ 15,9% KCl plus 1,159 Mrd. t "Inferred' @ 16,0% KCl (zusammen ~1,816 Mrd. t). Auf dieser Grundlage liefert die "PEA' starke Kennzahlen - Nachsteuer-NPV(10) ~1,07 Mrd. USD, IRR ~32,6%, Opex ~66 USD/t bei geplanter Produktion von 800.000 tpa - und verortet "Banio' klar im wettbewerbsfähigen Kostenfeld.

Operativ zeigt das Projekt kontinuierliche "De-Risking'-Schritte: Die Phase-2-Bohrungen bestätigen mächtige Evaporit-Sequenzen mit mehrfachen Carnallitit-Zyklen, während Hafen- und Energie-Infrastruktur in der Region vorankommt - ein wesentlicher Hebel für Zeitplan und Capex-Effizienz. Strategisch trifft Banio auf einen Markt, der verlässliche, geopolitisch diversifizierte MOP-Quellen sucht: Hohe Importabhängigkeiten in Schlüsselmärkten und wachsende Nahrungsmittelnachfrage unterstreichen die Relevanz neuer, kostengünstiger Anbieter.

Millennial Potashs (WKN: A3DXEK) roter Faden stimmt: große, homogene Ressource → steigende technische Sicherheit → verbesserte Logistik → robuste Projektökonomie. Die nächsten Meilensteine - aktualisierte Ressource, Start der "FS', Genehmigungen sowie "Offtake'- und Finanzierungsfortschritte- können die Sichtbarkeit weiter erhöhen. Kurzum: "Banio' vereint Skalierung, Standortvorteile und Kostenstärke - eine seltene Kombination, die bei planmäßiger Umsetzung substanzielle Werthebel freisetzen kann.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Millennial Potash News: 22. April, 06. Mai, 26. Juni, 09. Juli, 21. Juli, 24. Juli, 31. Juli 2025, 16. Januar 2024, USGS MCS 2025 - Potash (Verbrauch 2024/2025), Market.us - Potash Market 2024/2025 (APAC 42,6%, 26,4 Mrd. USD)

