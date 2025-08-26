Nach der angekündigten Zinssenkung der US-Notenbank FED unter dem Vorsitzenden Jerome Powell sind nicht nur die Aktienmärkte in eine euphorische Stimmung übergegangen, auch die Edelmetalle zogen teils kräftig an. Der Goldpreis stieg um über 60 USD und der Silberpreis stieg um über 1 USD und übersprang kurzzeitig die 39 USD-Marke. Sollte Silber den Widerstandsbereich von 40 USD durchbrechen können, würden die "Bullen" im Anschluss die 50 USD Marke in Angriff nehmen. Den vollständigen Artikel lesen ...
