Gold ist zurück auf der ganz großen Bühne. Getrieben von geopolitischen Brandherden, einer strukturellen Schwäche des US-Dollars und dem unstillbaren Hunger der Zentralbanken, eilt das Edelmetall von einem Allzeithoch zum nächsten. Doch während die Kurse steigen, verschlechtert sich die Situation für Minenbetreiber: die Abhängigkeit von hochgiftigem Cyanid wird immer mehr zu einem Problem. Umweltauflagen werden strenger, Genehmigungsverfahren ziehen sich über Jahrzehnte und gesellschaftlicher Widerstand blockiert Milliarden-Projekte. In diesem Spannungsfeld zwischen Rekordpreisen und ökologischer Sackgasse positioniert sich das Technologieunternehmen RZOLV Technologies. Während Branchenriesen wie Newmont und Equinox Gold nach Wegen suchen, ihre Produktion nachhaltig zu sichern, liefert RZOLV die langersehnte technologische Antwort: Eine Goldgewinnung, die völlig ohne toxische Chemikalien auskommt und damit das Potenzial hat, die Karten im globalen Bergbau neu zu mischen.
