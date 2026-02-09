Nach dem abrupten Ende der Edelmetallrally prallen an den Rohstoffmärkten gegensätzliche Kräfte aufeinander. Während Gold und Silber einen historischen Abverkauf erlebten und selbst große Produzenten massiv unter Druck gerieten, zeigt sich der Energiesektor erstaunlich robust. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten schüren neue Sorgen um die globale Ölversorgung und treiben die Risikoprämien nach oben. Parallel sorgt der weiterhin hohe Goldpreis trotz der jüngsten Korrektur für strukturelle Veränderungen auf der Angebotsseite. Produzenten erhöhen ihre Förderung, zugleich rücken Umweltauflagen und alternative Verfahren stärker in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
