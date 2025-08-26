Photovoltaik schreibt Geschichte: Solar überflügelt Kernkraft

Anzeige / Werbung

Westeuropa erlebte im Frühjahr 2025 ungewöhnlich viele Sonnenstunden: In Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Nordwestfrankreich und Westdeutschland lag die Sonneneinstrahlung teils 50% über dem langjährigen Mittel. Der Süden Europas hingegen hatte Pech - Spanien, Portugal und Italien verzeichneten bis zu 25% weniger Sonnenstunden. Besonders profitiert hat Großbritannien: Dort stieg die Solarstromproduktion um 42% auf 7,6 TWh und erreichte erstmals über 10% Anteil am Monatsstrommix.

Solar setzt sich an die Spitze

Kein Wunder also, dass die EU 2025 mit 64,2 GW fast so viel neue Solarkapazität installiert wie im Rekordjahr 2024. Im Juni überholte Solar mit 22,1% Anteil erstmals alle anderen Energiequellen im europäischen Strommix - selbst die Kernkraft, die bei 21,8% lag.

Nordamerika holt auf

Während Europa Solar schon fest etabliert hat, wächst der Markt in Nordamerika rasant. In den USA entfielen in den ersten vier Monaten 2025 ganze 77% aller neugebauten Kraftwerkskapazitäten auf Solar. Damit liegt der Anteil von Solar im US-Strommix inzwischen bei 7%. Kanada hinkt zwar noch hinterher, kommt aber auf ein bemerkenswertes Wachstum: Binnen fünf Jahren legte die Solarkapazität dort um 92% zu, auch wenn der Marktanteil 2024 erst bei rund 1% lag.

Franchise als Wachstumsmotor

Gerade in solch dynamischen Märkten spielen Franchise-Konzepte ihre Stärken aus. Gemeinsamer Einkauf, standardisierte Abläufe und eine starke Marke erleichtern den Einstieg und beschleunigen die Expansion. Franchise-Partner erhalten Zugang zu erprobten Geschäftsmodellen und profitieren von Netzwerken - ob in europäischen Städten oder den sonnenverwöhnten Bundesstaaten der USA. Selbst politische Gegenwinde, wie die Kurswechsel in den USA im Sommer 2025, bremsen die Branche nur kurzzeitig.

Stardust Solar setzt auf Franchising

Ein Vorreiter in diesem Bereich ist Stardust Solar Energy (ISIN: CA8552811017). Das börsennotierte Unternehmen hat in Kanada und den USA inzwischen 96 Franchise-Territorien aufgebaut. Neben Markenrechten stellt Stardust seinen Partnern moderne Technik, Marketingunterstützung und Projektmanagement-Tools zur Verfügung - ein starkes Fundament für weiteres Wachstum.

Auftragsvolumen schießt in die Höhe

Im Juli meldete Stardust Solar einen systemweiten Projektbestand von rund 3,6 Mio. USD - ein Plus von 80% gegenüber Februar (2 Mio. USD). Die Bandbreite reicht von privaten Photovoltaikanlagen bis zu Batteriespeichern für kleinere Gewerbebetriebe. Diese Projekte sollen innerhalb der nächsten zwölf Monate realisiert werden.

Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmens

Besonders attraktiv für ESG-Investoren: Stardust Solar betreibt ein Aufforstungsprogramm. Für jedes installierte Solarmodul werden zehn Bäume in von Abholzung betroffenen Regionen gepflanzt. Zusätzlich entstehen pro erfolgreich ausgebildetem "Solar-Studenten" weitere 25 Bäume. Stardust Solar ist neben der TSX Venture Exchange auch an mehreren deutschen Börsen notiert.

