EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

SFC Energy AG veröffentlicht Halbjahresbericht - robuste Kernzielmärkte und solide Finanzbasis



26.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG veröffentlicht Halbjahresbericht - robuste Kernzielmärkte und solide Finanzbasis Unsicherheiten im gesamtwirtschaftlichen Umfeld, Zölle und negative Wechselkurseffekte belasten Planungssicherheit und Investitionsbereitschaft von Kunden

Verzögerte Projektvergaben im Bereich "Defense und öffentliche Sicherheit" in Indien dämpfen kurzfristige Erwartungen

Konzernumsatz wächst um 3,9 % auf TEUR 73.607 (H1/2024: TEUR 70.856) - Umsatzplus von 13,6 % im zweiten Quartal

Bereinigtes EBITDA bei TEUR 8.522 (H1/2024: TEUR 12.526); bereinigte EBITDA-Marge bei 11,6 % (H1/2024: 17,7 %)

Bereinigtes EBIT bei TEUR 4.640 (H1/2024: TEUR 9.558); bereinigte EBIT-Marge bei 6,3 % (H1/2024: 13,5 %)

Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft eingeleitet: Kostenoptimierungen sowie Priorisierung von Investitionen und IT-Projekten

Wachstumsperspektiven in Kernzielmärkten intakt - zusätzliche Impulse durch regionale Expansion und gezielte M&A-Aktivitäten in den USA und Südostasien Brunnthal/München, Deutschland, 26. August 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2025. Vorstandsbericht Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Das erste Halbjahr 2025 war geprägt von wichtigen Meilensteinen, aber auch von Entwicklungen, die uns Ende Juli zur Anpassung unserer Jahresprognose veranlasst haben. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, war jedoch notwendig, um auf Basis einer klaren Analyse realistische Erwartungen zu setzen und die richtigen Weichen zu stellen. Belastend wirkten ein von Unsicherheit geprägtes wirtschaftliches Umfeld, nachteilige Wechselkursentwicklungen in drei Kernmärkten (Kanada, USA und Indien) sowie Effekte der US-Zollpolitik, die bei Kunden zu einer Zurückhaltung bei Investitionsentscheidungen führte. Hinzu kam die Verschiebung geplanter Defense-Programme in Indien auf voraussichtlich 2026. Diese Projekte bleiben Teil unserer Pipeline, können aber auf der Umsatzseite kurzfristig nicht kompensiert werden. Eine weitere außerordentliche temporäre Belastung des finanziellen Ergebnisses entstand durch vorgezogene Investitionen in unser ERP-System und in eine verbesserte Cybersecurity-Infrastruktur, um Effizienz und Resilienz unserer Organisation langfristig zu stärken. Den aktuellen Herausforderungen begegnen wir durch klar definierte Kostenoptimierungsmaßnahmen, die Priorisierung von Investitionen und IT-Projekten, gezielte M&A-Aktivitäten und die Ausweitung unserer regionalen Präsenz. Gleichzeitig bleibt unser Kerngeschäft robust: Methanol-Brennstoffzellen für industrielle Anwendungen in Europa und den USA, insbesondere in den Kernzielmärkten 'zivile Sicherheitstechnik und Zivilschutz' wuchsen im ersten Halbjahr weiterhin organisch um mehr als 20 %. Zusammen mit den Umsätzen im Markt 'Verteidigung und öffentliche Sicherheit' beträgt dieser Teil des Geschäfts bereits 48,4 % des Gesamtumsatzes zum Halbjahr. Mit unserer 'Local-for-Local'-Strategie - mit der wir darauf abzielen, Zölle, Währungsrisiken und Lieferkettenabhängigkeiten zu reduzieren - sichern wir nachhaltiges Wachstum. Zu den wichtigsten Treibern zählen die neue Produktionsstätte in den USA, eine starke Pipeline im Bereich Defense & öffentliche Sicherheit sowie bedeutende Infrastrukturprojekte in Deutschland. Wir haben kürzlich unser erstes Großprojekt erfolgreich abgeschlossen: Rund 60 EFOY-Systeme wurden über mehrere Monate hinweg zur Stromversorgung einer Autobahnbaustelle eingesetzt. In diesem Zusammenhang stellt der dringende Sanierungsbedarf von 4.000 der insgesamt 28.000 Autobahnbrücken in Deutschland, die als sofort sanierungsbedürftig eingestuft sind, für uns eine enorme zusätzliche Marktchance dar. Trotz der Anpassung der Prognose bleibt die strategische Ausrichtung unverändert: Mit technologischem Vorsprung, äußerst solider Finanzbasis und internationaler Expansion ist SFC Energy gut positioniert, die erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen. Bestätigt wird dies durch die jüngste Geschäftsdynamik: In den ersten Wochen des dritten Quartals konnten wir in den USA, Kanada und Europa Auftragseingänge von rund EUR 14 Mio. verzeichnen." Umsatz- und Auftragsentwicklung Im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2025 erzielte der SFC Energy Konzern einen Umsatz von TEUR 73.607 (H1/2024: TEUR 70.856), ein Plus von 3,9 %. Wesentliche Treiber waren das organische Wachstum im Segment Clean Energy sowie ein deutliches Umsatzplus im Segment Clean Power Management. Auf regionaler Ebene verzeichneten die Niederlande (+75,1 %), die USA (+32,4 %) und Deutschland (+21,7 %) die stärksten Zuwächse. Umsatz nach Segmenten in TEUR H1/2025 H1/2024 Clean Energy 51.761 50.860 Clean Power Management 21.846 19.997 Gesamt 73.607 70.856

Im Berichtszeitraum betrugen die Auftragseingänge TEUR 43.665 (Q1/2025: 17.786). Der Auftragsbestand belief sich zum 30. Juni 2025 auf TEUR 74.311 (31. Dezember 2024: TEUR 104.583). Segmententwicklung Im ersten Halbjahr erzielte das Segment Clean Energy einen Umsatz von TEUR 51.761 (H1/2024: TEUR 50.860), ein Plus von 1,8 %. Belastend wirkten schwächere Wechselkurse des US-Dollars, des kanadischen Dollars und der indischen Rupie gegenüber dem Euro sowie die Verschiebung großer Aufträge in Indien im Kernzielmarkt "Defense und öffentliche Sicherheit". Positiv entwickelte sich dagegen das Geschäft mit Brennstoffzellenlösungen für industrielle Anwendungen in den Kernzielmärkten "Sicherheitstechnik / Videoüberwachung" und "Datenübertragung und Digitalisierung", das um rund 20 % wuchs. Der Segmentanteil am Konzernumsatz lag im Berichtshalbjahr bei 70,3 % (H1/2024: 71,8 %). Der Umsatzanteil des Segments Clean Power Management am Konzernumsatz nahm entsprechend auf 29,7 % (H1/2024: 28,2 %) zu. Der Segmentumsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr um 9,2 % auf TEUR 21.846 nach TEUR 19.997 im Vorjahr, da das Geschäft mit Power Management Lösungen deutlich zulegen konnte. Ergebnisentwicklung Der Anstieg des Konzernumsatzes führte zu einer Zunahme des Bruttoergebnisses vom Umsatz um 5,8 % auf TEUR 31.270 (H1/2024: TEUR 29.542), das sich damit um TEUR 1.728 erhöhte. Die daraus resultierende Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis in Prozent der Umsatzerlöse) lag mit 42,5 % im Berichtshalbjahr (H1/2024: 41,7 %) über dem Niveau der Vorjahresperiode. Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR H1/2025 H1/2024 Clean Energy 24.323 24.360 Clean Power Management 6.947 5.183 Gesamt 31.270 29.542

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf TEUR 8.522 (H1/2024: TEUR 12.526). Wesentliche Gründe für den Rückgang waren höhere allgemeine Verwaltungskosten sowie gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen infolge ungünstiger Wechselkursentwicklungen. Die bereinigte EBITDA-Marge reduzierte sich entsprechend auf 11,6 % (H1/2024:17,7 %). Das um Sondereffekte bereinigte EBIT verringerte sich auf TEUR 4.640 (H1/2024: TEUR 9.558) bei einer Marge von 6,3 % (H1/2024: 13,5 %). Das erste Halbjahr wurde mit einem Konzernperiodenergebnis von TEUR 257 (H1/2024: TEUR 5.842) abgeschlossen. Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie gemäß IFRS belief sich im Berichtszeitraum auf EUR 0,02 (H1/2024: EUR 0,34 bzw. EUR 0,33). Bilanz und Mitarbeiterentwicklung Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2025 mit 71,3 % nahezu auf dem Niveau des Bilanzstichtages 2024 (71,7 %). Die Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) belief sich zum 30. Juni 2025 auf TEUR 46.166 (31. Dezember 2024: TEUR 56.359). Zum 30. Juni 2025 beschäftigte der SFC Energy Konzern 509 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2024: 470). Prognose 2025 Der Vorstand erwartet, wie bereits am 31. Juli mit der Prognoseanpassung kommuniziert, für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen EUR 146,5 Mio. und EUR 161,0 Mio. (zuvor: EUR 160,6 Mio. bis EUR 180,9 Mio.; 2024: EUR 144,8 Mio.), ein bereinigtes EBITDA von EUR 13,0 Mio. bis EUR 19,0 Mio. (zuvor: EUR 24,7 Mio. bis EUR 28,2 Mio.; 2024: EUR 22,0 Mio.) und ein bereinigtes EBIT von EUR 5,0 Mio. bis EUR 11,0 Mio. (zuvor: EUR 17,5 Mio. bis EUR 20,6 Mio.; 2024: EUR 15,6 Mio.). Die Prognose berücksichtigt die anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten, Verzögerungen bei internationalen Projektvergaben - insbesondere im Bereich "Defense und öffentliche Sicherheit" - sowie erwartete leicht negative durchschnittliche Wechselkursentwicklungen hinsichtlich des US-Dollars und des kanadischen Dollars. Gleichzeitig geht SFC davon aus, dass sich die derzeitigen Rahmenbedingungen im Jahr 2025 nicht weiter wesentlich verschlechtern. Unbekannte Zölle oder sonstige Handelsbeeinträchtigungen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts nicht in die Planung einbezogen. Unverändert bleibt jedoch der mittel- und langfristige Ausblick: Auf Basis technologischer Stärke, einer äußerst soliden Finanzlage und der internationalen Expansionsstrategie sieht sich SFC Energy auf Kurs, die übergeordneten strategischen Ziele weiter zu erreichen. Kennzahlen H1 2025/H1 2024 In TEUR 01.01.-30.06.2025 01.01.-30.06.2024 Umsatz 73.607 70.856 Bruttoergebnis vom Umsatz 31.270 29.542 Bruttomarge 42,5 % 41,7 % EBITDA 4.581 10.636 EBITDA-Marge 6,2 % 15,0 % EBITDA bereinigt 8.522 12.526 EBITDA-Marge bereinigt 11,6 % 17,7 % EBIT 698 7.668 EBIT-Marge 0,9 % 10,8 % EBIT bereinigt 4.640 9.558 EBIT-Marge bereinigt 6,3 % 13,5 % Konzernperiodenergebnis 257 5.842 Auftragsbestand* 74.311 104.583

* Zum 30. Juni 2025/31. Dezember 2024 Detaillierte Finanzinformationen und Telefonkonferenz heute am 26. August 2025 Der Halbjahresbericht 2025 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung. Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 26. August 2025, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=6896105&linkSecurityString=10a5a95c80 Zudem präsentiert der Vorstand der SFC Energy am 27. August 2025 um 13:00 Uhr im Rahmen der Hamburger Investorentage.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



SFC Energy IR Kontakt und Pressekontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com * * * Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



26.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

