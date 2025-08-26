Gewinnbringer im Cannabis-Markt

Anzeige / Werbung

Der Cannabis-Sektor gilt oft als schwierig: Viele Unternehmen verbrennen Geld, echte Gewinner sind rar. Eine Ausnahme bildet Neural Therapeutics. Das Unternehmen, bekannt für seine Arbeit in der ethnobotanischen Arzneimittelforschung, meldete im Mai eine strategische Investition: den Einstieg bei Hanf.com, einem etablierten und profitablen Händler für CBD- und Wellnessprodukte.

Zunächst übernimmt Neural 31% der Anteile, mit dem klaren Ziel einer vollständigen Übernahme.

Sofortige Stärkung der Fundamentaldaten

Mit Hanf.com gewinnt Neural einen Partner, der bereits heute nachhaltig profitabel ist. 2024 erzielte Hanf.com rund 5 Mio. EUR Umsatz bei einer soliden Nettomarge von ca. 14% - ein klarer Kontrast zu den typischen Verlustzahlen der Branche.

Wachstumsmodell mit Hebel

Hanf.com wächst nicht nur organisch mit neuen eigenen Stores in Bayern, sondern setzt zugleich auf eine kapitalschonende Franchise-Strategie. Erste Franchise-Partner expandieren bereits in große Städte wie Bonn. Mit jedem weiteren Standort steigt die Reichweite - und damit die Ertragsbasis - ohne dass Hanf.com selbst hohe Risiken tragen muss.

Rückenwind durch mögliche Legalisierung

Ein weiterer Faktor: Sollte Deutschland den Cannabismarkt für Apotheken vollständig öffnen, wäre Hanf.com dank seiner bestehenden Strukturen gut positioniert. Als profitabler Betreiber mit nationaler Präsenz könnte das Unternehmen einen deutlichen Vorsprung gegenüber Neueinsteigern habe.

Synergien zwischen Neural und Hanf.com

Neural bringt Expertise aus der Entwicklung von Arzneimitteln und Nutrazeutika ein. Über Hanf.com könnten künftige Produktentwicklungen einen direkten Marktzugang finden. Umgekehrt gewinnt Hanf.com Zugang zu neuen Produktlinien, die das Angebot ergänzen können.

CBD-Markt in Deutschland vor dem nächsten Wachstumsschub

Mit seiner Strategie positioniert sich Neural in einem dynamisch wachsenden Marktumfeld. Branchenanalysen von Reakiro zufolge liegt das aktuelle Umsatzvolumen bereits bei über 1 Milliarde Euro - und zeigt weiterhin eine klare Aufwärtstendenz. Bis 2026 könnte die Branche die Schwelle von 2 Milliarden Euro überschreiten. Treibende Kräfte sind insbesondere das steigende Interesse an natürlichen Gesundheitslösungen sowie die zunehmende Beliebtheit von CBD-haltigen Ölen, Kapseln und Kosmetika. Zusätzlich könnte eine klare regulatorische Grundlage neue Impulse setzen: Experten betrachten transparente Vorschriften als entscheidenden Faktor für Innovation und weiteres Marktwachstum.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

