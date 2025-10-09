CBD boomt - Neural Therapeutics verankert sich im Wachstumsmarkt Europa

Anzeige / Werbung

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Auftraggeber: Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1)

Cannabidiol (CBD) hat sich in den vergangenen Jahren fest im Gesundheits- und Wellnesssegment verankert. Produkte mit dem nicht-psychoaktiven Wirkstoff der Cannabispflanze finden sich längst nicht mehr nur in Nischenmärkten, sondern stehen in Drogerien, Apotheken und Online-Shops im Regal. Die Einsatzbereiche reichen von Schlafunterstützung über mentale Ausgeglichenheit bis hin zur allgemeinen Förderung des Wohlbefindens. Die Dynamik in der Nachfrage nimmt zu - bei Konsumenten wie im Einzelhandel.

Milliardenschweres Marktumfeld mit Rückenwind

Die wirtschaftlichen Perspektiven rund um CBD entwickeln sich rasant. Marktforscher prognostizieren für den globalen CBD-Markt bis 2030 ein Volumen von über 22 Milliarden US-Dollar. In Europa liegt das Potenzial bei 8,5 Milliarden US-Dollar - mit Deutschland als tragender Säule dieser Entwicklung.

Internationale Unternehmen wie Bioxyne Limited aus Australien oder der irische Biopharma-Konzern Jazz Pharmaceuticals sind längst aktiv. Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) verankert seine Marktposition jetzt über eine operative Beteiligung direkt in Deutschland.

Hanf.com bringt direkten Zugang zum Endkunden

Im Zentrum der Expansion steht Hanf.com - eine der wachstumsstärksten Einzelhandelsplattformen für CBD-Produkte in Deutschland. Das Angebot reicht von Ölen, Kapseln und Kosmetika bis hin zu Lebensmitteln. Qualität, transparente Lieferketten und eine klar definierte Markenidentität bilden das Fundament der Marke.

Neural Therapeutics baut mit der Beteiligung an Hanf.com sein Geschäft gezielt aus. Das Unternehmen fokussiert sich auf pflanzenbasierte Wirkstoffe mit medizinischem Anwendungspotenzial. Der Schritt bringt einen marktnahen, wirtschaftlich etablierten Vertriebsarm in das Portfolio - und verknüpft Forschung mit operativer Umsatzrelevanz.

30,75% Beteiligung abgeschlossen - operativer Zugriff gesichert

Im ersten Halbjahr 2025 hat Neural Therapeutics den Einstieg bei Hanf.com eingeleitet. Im August folgte der Abschluss der ersten Phase: Mit dem Erwerb von 30,75% der Anteile verschafft sich das Unternehmen direkten Zugang zum europäischen CBD-Markt. Die Beteiligung ermöglicht aktiven Einfluss auf operative Entwicklungen und eröffnet neue Wachstumsoptionen.

Neben dem Online-Geschäft betreibt Hanf.com 17 Filialen - sowohl in Eigenregie als auch im Franchise-Modell. Im Jahr 2024 generierte das Unternehmen rund 4,9 Millionen Euro Umsatz, bei einer operativen Marge von 13%.

Zwei-Phasen-Modell bietet Expansionspotenzial

Die Transaktion folgt einem klar strukturierten Zwei-Phasen-Modell. Nach dem Erwerb von 30,75% besteht für Neural Therapeutics die Option, auch die restlichen Anteile von Hanf.com zu übernehmen. Damit bleibt die Tür zur vollständigen Integration weit offen.

Der Multichannel-Ansatz kombiniert kontrollierte Expansion mit kapitalarmen Franchise-Konzepten. In den Filialen stehen über 800 Produkte zur Verfügung. Rund 30% des Umsatzes entfallen auf Eigenmarken wie "Hempodia" und "Mind Munchies". Der Markenaufbau greift - und zahlt auf die wirtschaftliche Basis des Unternehmens ein.

Forschung trifft Vertrieb - wirtschaftliche Hebel nutzen

Für Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) entsteht durch die Beteiligung eine direkte Verbindung zwischen Forschung und Absatzmarkt. Das Unternehmen ergänzt seine Entwicklungsaktivitäten im Bereich pflanzenbasierter Therapeutika um den direkten Zugang zum Endkunden. Der operative Zugriff auf Umsatzströme schafft neue unternehmerische Spielräume - und verbindet wissenschaftliche Entwicklung mit konkreter Marktpräsenz.

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".



Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post CBD boomt - Neural Therapeutics verankert sich im Wachstumsmarkt Europaappeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA64134N2032