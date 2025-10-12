DJ PTA-News: Aktien Global News: EU-Reform öffnet Milliardenmarkt - Neural Therapeutics bringt sich in Pole Position

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Aktien Global News: EU-Reform öffnet Milliardenmarkt - Neural Therapeutics bringt sich in Pole Position

Frankfurt (pta000/12.10.2025/07:18 UTC+2)

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Auftraggeber: Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1)

Psychedelika im klinischen Alltag angekommen

In Europa beginnt ein neues Kapitel der Biotechnologie. Anfang 2025 hat die EU mit einer weitreichenden Reform die regulatorischen Weichen neu gestellt: Psychedelische Substanzen wie Psilocybin dürfen künftig unter definierten Bedingungen im klinischen Kontext eingesetzt werden. Deutschland geht mit gutem Beispiel voran und startet das erste Compassionate-Use-Programm für Psilocybin zur Behandlung therapieresistenter Depressionen.

Erstmals liegt die Entscheidung über den Einsatz dieser Wirkstoffe direkt in den Händen behandelnder Psychiater - für Patientinnen und Patienten bedeutet das schnelleren Zugang. Damit wandern Psychedelika aus dem Experimentalstadium in die klinische Anwendung. Der Markt nimmt spürbar Fahrt auf.

Neural Therapeutics bringt Erfahrung und Marktpräsenz mit

Ein Unternehmen, das in diesem Umfeld sichtbar wird, ist Neural Therapeutics Inc. (ISIN: CA64134N2032). Der kanadische Biotech-Spezialist entwickelt therapeutische Wirkstoffe auf Basis ethnobotanischer Erkenntnisse - ein Ansatz, der sich bewusst vom rein synthetischen Wettbewerb abgrenzt.

Über die Beteiligung an Hanf.com ist Neural bereits im deutschen Gesundheitsmarkt aktiv. Das schafft nicht nur Zugang zu einem etablierten Vertriebskanal, sondern auch zu einer wachsenden Zielgruppe, die pflanzenbasierte Gesundheitslösungen zunehmend nachfragt. Seit März 2025 ist Neural zudem an der Börse Frankfurt gelistet. Das Timing passt: Die regulatorische Landschaft verändert sich dynamisch, und das Unternehmen ist frühzeitig in Position.

Globale Player setzen Maßstäbe - Neural geht eigenen Weg

Die internationale Szene zeigt, welches Potenzial im Markt für psychedelische Therapeutika steckt. Namen wie Mind Medicine Inc. (ISIN: CA60255C8850) und Atai Life Sciences N.V. (ISIN: NL0015000VX0) stehen für klinische Programme in verschiedenen Indikationsfeldern - von Angststörungen bis zur posttraumatischen Belastungsstörung. Beide Firmen haben sich fest am Kapitalmarkt etabliert.

Neural Therapeutics verfolgt eine bewusst differenzierte Strategie. Statt im Labor synthetisierte Moleküle zu entwickeln, greift das Unternehmen auf traditionelle pflanzliche Substanzen zurück - wissenschaftlich validiert, klinisch weiterentwickelt. Dieser Ansatz schafft ein Alleinstellungsmerkmal, das sich in einem zunehmend kompetitiven Umfeld als Vorteil erweisen könnte.

Momentum steigt - Marktstruktur ändert sich

Europa erlebt derzeit eine Renaissance der psychedelischen Forschung - politisch unterstützt, gesellschaftlich akzeptiert, wissenschaftlich untermauert. Neural Therapeutics bewegt sich dabei in einem günstigen Umfeld.Mit ihrer Börsennotierung in Frankfurt ist Neural Therapeutics (ISIN CA64134N2032) auch für europäische Anleger handelbar. Der Zugang zum Kapitalmarkt auf dem Kontinent ergänzt die starke operative Präsenz in Deutschland - vor allem durch die Beteiligung an Hanf.com. In einem dynamisch wachsenden Sektor positioniert sich das Unternehmen damit als Akteur mit klarer Strategie - zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.

Während der Sektor aus der Nische in den Mainstream wächst, bleibt Neural mit seinem fokussierten Portfolio und klarem therapeutischen Ansatz im Blickfeld. Die Voraussetzungen stimmen: innovative Produkte, günstiger Marktzugang und das richtige Timing.

---------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Aktien Global News Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 (0) 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760246280638 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2025 01:18 ET (05:18 GMT)