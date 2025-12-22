Anzeige / Werbung

Der Markt für Cannabidiol (CBD) steht sinnbildlich für den Aufstieg pflanzlicher Wirkstoffe in der modernen Gesundheitsindustrie. Unternehmen wie Hanf.com, eine Partnergesellschaft von Neural Therapeutics, kombinieren dabei unternehmerisches Gespür mit Verantwortung und Qualitätsbewusstsein. Das Ziel: die Chancen eines dynamisch wachsenden Marktes erfolgreich nutzen.

CBD - ein nicht-psychoaktiver Bestandteil der Cannabispflanze - wird zunehmend als natürlicher Wirkstoff geschätzt. Es wirkt entspannend, entzündungshemmend und angstlindernd, ohne dabei berauschend zu sein. Damit eröffnet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetikprodukten und therapeutischen Anwendungen.

Natürliche Wirkung, breites Potenzial

CBD gehört zu mehr als 100 bekannten Cannabinoiden der Hanfpflanze. Im Gegensatz zu THC beeinflusst es nicht das Bewusstsein, sondern wirkt über das körpereigene Endocannabinoid-System. Dieses reguliert zentrale Prozesse wie Schlaf, Schmerzempfinden und Immunfunktionen. Studien deuten auf eine breite Wirksamkeit hin - etwa bei der Linderung von Stress, Schmerzen oder Schlafproblemen.

Rechtliche Klarheit als Wachstumstreiber

Die zunehmende rechtliche Regulierung unterstützt das Marktwachstum. Innerhalb der EU ist CBD - abhängig vom Verwendungszweck - als Novel Food oder kosmetischer Inhaltsstoff zugelassen. In Deutschland etwa gelten klare Vorgaben bezüglich THC-Grenzwerten und Werbeaussagen.

Das schafft Vertrauen bei den Konsumenten und sorgt für Dynamik im Markt. 2023 lag das Marktvolumen in Europa bereits bei 347,7 Millionen US-Dollar. Zwischen 2024 und 2030 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 25,8% erwartet. Besonders gefragt sind geprüfte, hochwertige Produkte - in Form von Lebensmitteln, Kosmetika oder Getränken.

Marktführer mit klarer Positionierung

Hanf.com hat sich als Qualitätsanbieter in diesem Segment etabliert. Mit einem zertifizierten und margenstarken Produktsortiment sowie einem wachsenden Netzwerk aus eigenen Stores und Franchise-Partnern zählt das Unternehmen zu den führenden Akteuren in Deutschland.

Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032) profitiert als Partner von dieser Positionierung. Das Unternehmen bringt seine wissenschaftliche Expertise bei pflanzlichen Wirkstoffen ein und beteiligt sich so an der positiven Marktentwicklung. Die Kombination aus Marktkenntnis, regulatorischer Orientierung und Fokus auf Qualität bietet eine stabile Basis für weiteres Wachstum in einem spannenden Gesundheitssegment.

