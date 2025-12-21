Wachstum mit Hanf: Wie Neural Therapeutics mit Partner Hanf.com vom CBD-Boom profitieren will

Anzeige / Werbung

Der Markt für Cannabidiol (CBD) steht exemplarisch für den wirtschaftlichen Aufstieg pflanzlicher Gesundheitsprodukte. Produkte mit dem natürlichen Wirkstoff aus der Cannabispflanze haben sich längst aus der Nische gelöst. Unternehmen wie Hanf.com, eine Partnergesellschaft von Neural Therapeutics, setzen auf Qualität und verantwortungsvolle Produktentwicklung, um sich in diesem dynamischen Marktsegment zu positionieren.

CBD, der nicht-psychoaktive Bestandteil der Cannabispflanze, wirkt entspannend, entzündungshemmend und angstlindernd - und das ohne berauschende Nebenwirkungen. Diese Eigenschaften machen den Wirkstoff zunehmend beliebt in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika und therapeutischen Anwendungen. Das wirtschaftliche Potenzial ist entsprechend groß.

CBD als Schlüssel zu mehr Lebensqualität

CBD zählt zu über 100 Cannabinoiden, die in der Hanfpflanze enthalten sind. Anders als THC verändert es nicht das Bewusstsein, sondern entfaltet seine Wirkung über das körpereigene Endocannabinoid-System. Dieses ist unter anderem an der Steuerung von Schlaf, Schmerzempfinden und dem Immunsystem beteiligt. Wissenschaftliche Hinweise deuten auf eine breite Anwendbarkeit hin - etwa bei Stress, chronischen Schmerzen oder Schlafstörungen.

Klare Regeln beflügeln den europäischen Markt

Die rechtliche Lage von CBD ist in vielen Ländern mittlerweile klar geregelt. Innerhalb der EU wird der Wirkstoff je nach Anwendungsbereich als Novel Food oder kosmetischer Inhaltsstoff eingestuft. In Deutschland etwa dürfen CBD-Produkte keine medizinischen Versprechen geben und müssen strenge THC-Grenzen einhalten.

Diese klareren Rahmenbedingungen fördern das Wachstum des Marktes erheblich. Der europäische CBD-Markt wurde 2023 mit 347,7 Millionen US-Dollar bewertet. Prognosen zufolge soll er zwischen 2024 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25,8% wachsen. Konsumenten suchen dabei zunehmend nach hochwertigen, zertifizierten Produkten - besonders bei Lebensmitteln, Kosmetika und Getränken.

Neural Therapeutics und Hanf.com: Zwei Partner mit klarem Kurs

In diesem Umfeld zählt Hanf.com zu den Vorreitern im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen hat sich mit einem margenträchtigen und zertifizierten Produktsortiment etabliert und betreibt erfolgreiche Ladengeschäfte sowie Franchiselösungen.

Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032) bringt als Partnerunternehmen seine Erfahrung mit pflanzlichen Wirkstoffen und Forschung ein - und profitiert gleichzeitig vom Markterfolg von Hanf.com. Die Kombination aus Marktverständnis, regulatorischer Kompetenz und unternehmerischer Weitsicht könnte ein solides Fundament für weiteres Wachstum legen.

