Neural Therapeutics stärkt mit Hanf.com die Präsenz im deutschen Wachstumsmarkt

Neural Therapeutics Inc. treibt die Expansion auf dem deutschen Markt weiter voran. Durch die Beteiligung an Hanf.com wächst das Filialnetz des Unternehmens auf nun 19 Standorte bundesweit. Hanf.com selbst verzeichnet ein deutliches Umsatzwachstum und will seine Marktstellung im CBD-Einzelhandel weiter ausbauen.

Das kanadische Biotech-Unternehmen setzt dabei auf zwei Säulen: Neben der Entwicklung pflanzlicher Wirkstoffe für die Behandlung psychischer Erkrankungen engagiert sich Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) über Hanf.com im deutschen Einzelhandel für CBD-Produkte. Mit der Eröffnung zweier neuer Standorte in Bielefeld und Herford schreitet die Expansion im Norden Deutschlands voran.

Starkes Umsatzplus durch Expansion

Basis des Wachstums ist die 30,75-prozentige Beteiligung von Neural Therapeutics an der CWE European Holdings, der Muttergesellschaft von Hanf.com. Das Vertriebsnetz wächst kontinuierlich. Mit den neuen Filialen steigt die Gesamtzahl der Geschäfte auf 19. Der wirtschaftliche Effekt der Expansion macht sich bereits bemerkbar: Im laufenden Jahr konnte Hanf.com den Umsatz von rund drei auf knapp fünf Millionen Euro steigern - ein Zuwachs von etwa 65 Prozent. Die operative Marge liegt bei rund 11 Prozent. Auch das Online-Geschäft entwickelte sich positiv. Hier stieg der Umsatz von 0,5 auf 0,7 Millionen Euro.

Zwei Geschäftsfelder - ein strategisches Ziel

Die Beteiligung an Hanf.com ergänzt die pharmazeutische Forschung von Neural Therapeutics um eine zweite, bereits umsatzstarke Geschäftssäule. Während die Entwicklung neuer Therapien auf psychedelischer Basis mittelfristig Erträge verspricht, liefert Hanf.com schon heute verlässliche Umsätze und trägt zum Unternehmenswert bei.

Der deutsche CBD-Markt wächst dynamisch. Schätzungen zufolge umfasst das potenzielle Kundensegment rund zehn Millionen Verbraucher. Hanf.com kombiniert stationären Einzelhandel, Online-Vertrieb und Großhandel - ein Mix, der Flexibilität bei regulatorischen Veränderungen ermöglicht. In einem Marktumfeld, das zunehmend pflanzliche Alternativen zur klassischen Medizin sucht, sichert sich Neural Therapeutics eine starke Ausgangsposition für weiteres Wachstum.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Enthaltene Werte: CA64134N2032