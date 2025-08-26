Elon Musks KI-Unternehmen xAI hat Apple und OpenAI in den USA verklagt. Die Klage wirft beiden vor, sich abgesprochen zu haben, um ihre Marktstellung im Smartphone- und KI-Bereich zu sichern und Konkurrenten auszubremsen. Die Aktie von Apple zeigte sich am Montag davon aber wenig beeindruckt. An einem eher schwachen Handelstag konnte sich die Aktie mit einem Minus von 0,3 Prozent gut behaupten.Konkret soll Apple in seinem App Store sogenannte Super-Apps und Chatbot-Wettbewerber wie xAIs "Grok" benachteiligen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär