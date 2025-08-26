Handelskonflikte, Machtkämpfe und Rekordhoffnungen bewegen aktuell die Märkte: Donald Trump droht China mit 200 %-Zöllen auf seltene Erden, während Intel vor Risiken durch den geplanten US-Staatsanteil warnt. Elon Musk zieht gegen Apple und OpenAI vor Gericht - ein neuer Schlagabtausch im KI-Rennen. Opel gibt seine reinen Elektropläne auf und setzt wieder auf Verbrenner und Hybride. Bei Puma sorgt der mögliche Ausstieg der Pinault-Familie für den größten Kurssprung seit 20 Jahren. Gleichzeitig spitzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
