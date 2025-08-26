Die Nvidia-Aktie steht in dieser Woche besonders im Fokus, denn am Mittwoch nach Börsenschluss werden die Quartalszahlen des Unternehmens erwartet. Doch können diese für eine Rallye am gesamten Markt sorgen? Analysten bullisch Im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen bei Nvidia haben sich bereits viele Analysten sehr optimistisch für den Chipdesigner geäußert. Besonders bullisch war dabei aber zuletzt die Einschätzung von Wedbush, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
