Die Nvidia-Aktie läuft seit Monaten seitwärts. Die Anziehungskraft hat etwas nachgelassen. Viele Anleger haben Zweifel, wie es mit dem Papier weitergeht. Mark Lipacis von Evercore bleibt gelassen setzt mit seinem neuen Kursziel ein Ausrufezeichen.Für Analyst Mark Lipacis von Evercore steht fest: Nvidia gönnt sich nur eine Auszeit. Sein Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten lautet 352 Dollar."Nvidia ist nach wie vor das bevorzugte KI-Ökosystem, wobei sich die Verfügbarkeit der Systeme GB200 und GB300 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
