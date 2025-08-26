Es war absehbar, dass die UniCredit zeitnah zumindest einen Teil ihrer Derivateposition wandeln würde. Gestern gab es eine entsprechende Meldung, wie DER AKTIONÄR berichtete. Damit rückt der Tag der Entscheidung näher. Zuvor könnten die Italiener auch auf andere Art Einfluss nehmen. Der Showdown rückt nun näher und ist unvermeidbar.Bisher ging UniCredit-CEO Andrea Orcel bei der Übernahme der Commerzbank schrittweise vor. Gestern erfolgte der nächste Streich: Die Mailänder haben ihre direkte Beteiligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär