Zürich - Der Dollar hat am Montagabend zugelegt und dieses Niveau über Nacht gehalten. «Der Powell-Effekt verpufft allmählich», heisst es im Markt. Der USD/CHF-Kurs notiert aktuell bei 0,8056 und damit praktisch unverändert zum späten Montagabend. Der Euro notiert zum Dollar mit 1,1633 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1621. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9371 mehr oder weniger auf der Stelle. Vor dem Wochenende noch hatte die Aussicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
