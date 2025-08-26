Arbon - Der Bauzulieferer Arbonia ist im ersten Halbjahr 2025 organisch leicht geschrumpft. Ohne Berücksichtigung von Sondereffekten stieg allerdings die Profitabilität. Am Ausblick hält das Ostschweizer Unternehmen fest. Der Umsatz der neu auf Türen fokussierten Gruppe stieg um 14,7 Prozent auf 307,2 Millionen Franken. In Lokalwährungen und ohne Akquisitionen hätte allerdings ein leichtes Minus von 1,5 Prozent resultiert, wie Arbonia am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
