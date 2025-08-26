Zürich - Die Swiss Marketplace Group SMG hat im ersten Halbjahr sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlich gesteigert. Zudem bekräftigte die Betreiberin von digitalen Marktplätzen den Ausblick von Ende Juni. So kletterte der Umsatz um 14,4 Prozent auf 161,5 Millionen Franken, wie SMG am Dienstag mitteilte. Alle Geschäftsbereiche hätten zum Wachstum beigetragen, besonders stark sei der Anstieg im Automotive-Segment gewesen. Die Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
