Der Pharma-Riese Novartis geht eine weitere Forschungskooperation ein. Mit dem schwedischen Unternehmen BioArctic, dem eigentlichen Entdecker des Alzheimer-Medikaments Leqembi (Lecanemab), soll zunächst ein neuer Wirkstoffkandidat entwickelt werden. Die Skandinavier holen sich damit nach Eisai und Bristol Myers Squibb einen weiteren Pharma-Giganten als Partner ins Boot.In einem ersten Schritt erhält BioArctic dafür 30 Millionen US-Dollar. Konkret geht es um die BrainTransporter-Technologie von BioArctic, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär