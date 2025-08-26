© Foto: Horst Galuschka - Horst GaluschkaMercedes-Benz will sich von seiner Nissan-Beteiligung trennen. Die Aktie des japanischen Autobauers bricht daraufhin um rund sechs Prozent ein. Die Hintergründe. Die Nissan-Aktie ist am Dienstag in Tokio stark unter Druck geraten. Der Kurs brach zeitweise um 6,7 Prozent ein, nachdem Mercedes-Benz den Verkauf seiner 3,8-prozentigen Beteiligung im Wert von rund 346 Millionen US-Dollar an Nissan angekündigt hatte. Aktuell liegt die Nissan-Aktie in Tokio noch 6 Prozent im Minus (Stand: 08:13 Uhr). Laut Unternehmensangaben soll der Verkauf über den Pensionsfonds von Mercedes-Benz erfolgen. Der Bestand geht auf eine Übertragung im Jahr 2016 zurück und war den Schwaben zufolge nie von …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE