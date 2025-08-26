Bern - Die Wettbewerbskommission (WEKO) hat die Übernahme der ehemaligen Migros-Tochter Hotelplan durch den Reiseveranstalter Dertour genehmigt. Nach einer vertieften Prüfung kam die Behörde zum Schluss, dass der Wettbewerb in der Schweiz durch den Zusammenschluss nicht beeinträchtigt sei. Zwar führe die Fusion in einzelnen Märkten zu einer stärkeren Konzentration, schreibt die Weko in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Allerdings hätten Reisende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab