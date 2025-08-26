STOCKHOLM (dpa-AFX) - Producer prices in Sweden decreased for the fifth straight month in July, data from Statistics Sweden showed on Tuesday.
The producer price index dropped 0.6 percent year-on-year in July, slower than the 3.1 percent decrease in June, which was the steepest decline since December 2023.
Prices for energy-related products fell by 0.8 percent from last year, and those for capital goods declined 0.2 percent. Meanwhile, costs for consumer goods increased by 2.0 percent.
Excluding energy-related products, the producer price index also decreased 0.6 percent from last year.
On a monthly basis, producer prices rose 1.1 percent, reversing a 0.6 percent decrease in June. Moreover, this was the first increase in six months.
Copyright(c) 2025 RTTNews.com. All Rights Reserved
Copyright RTT News/dpa-AFX
© 2025 AFX News