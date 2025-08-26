Die SFC Energy AG (F3C:DE) hat mit den Halbjahreszahlen 2025 Anleger auf eine Achterbahnfahrt geschickt. Umsatzwachstum ja - aber Prognose runter. Für Trader und Investoren stellt sich die Frage: Ist die Aktie jetzt ein Schnäppchen oder ein Risiko? Halbjahreszahlen im Check - Gewinn bricht ein Mit einem Umsatzplus von knapp 4 % auf 73,6 Mio. Euro kann SFC Energy grundsätzlich überzeugen. Doch die Ergebnisseite trübt das Bild: Das EBITDA brach um ein Drittel auf 8,5 Mio. Euro ein, unterm Strich blieben magere 0,02 Euro je Aktie. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nur noch 146,5 bis 161 Mio. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
