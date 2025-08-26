© Foto: adobe.stock.comDie Aktien von Goldproduzenten verzeichnen in der aktuellen Phase Gewinne auf breiter Front. Doch Kursgewinne sind nicht gleich Kursgewinne. Bei einigen Goldaktien ist Eskalation der passendere Begriff.Goldaktien legen massiv zu Längere Zeit ging die Rallye im Goldpreis nahezu spurlos an den Produzentenaktien vorbei. Der Funke wollte zunächst nicht überspringen. Mittlerweile bietet sich ein ganz anderes Bild. Während der Goldpreis eine wohlverdiente Verschnaufpause einlegt, aber weiterhin die 4.000 US-Dollar fest im Blick hat, rumort es bei den Produzentenaktien gewaltig. Die Kurse von Newmont, Barrick, Agnico Eagle Mines und Kinross Gold sind ins Laufen gekommen, dürften aber vor dem …Den vollständigen Artikel lesen ...
