Schaeffler beendet Produktion in Steinhagen und integriert Produktportfolio am Standort Schweinfurt Produktion am Standort Steinhagen der Sparte Bearings & Industrial Solutions (B&IS) wird bis Ende 2026 eingestellt

Produkte werden weiterhin in Deutschland hergestellt

Unternehmen strebt möglichst sozialverträgliche Umsetzung der Maßnahme an Herzogenaurach | 26. August 2025 | Der Vorstand der Schaeffler AG hat in seiner gestrigen Sitzung entschieden, die Produktion am Standort Steinhagen bis Ende 2026 einzustellen und das Werk zu schließen. Das Produktportfolio wird am Stammsitz der Sparte Bearings & Industrial Solutions (B&IS) in Schweinfurt integriert. Die Maßnahmen sind Teil der im November 2024 bekanntgegebenen Strukturmaßnahmen mit regionalem Fokus auf Europa und Deutschland. Ziel dieser Maßnahmen ist es, in einem schwierigen Umfeld die Wettbewerbsfähigkeit der Schaeffler Gruppe und der Sparte B&IS langfristig zu sichern. Die Sparte B&IS sieht sich mit einer anhaltenden Konjunkturschwäche, strukturellen Problemen sowie einer erhöhten Wettbewerbsintensität konfrontiert. In Steinhagen fertigt Schaeffler mit rund 200 Mitarbeitenden hauptsächlich Gelenklager für unterschiedliche industrielle Anwendungen vor allem in den Sektoren Antriebstechnik sowie Land- und Baumaschinen. Die Umsatzentwicklung am Standort ist seit Jahren negativ - bei gleichbleibend oder sogar steigenden Fixkosten. Gleichzeitig erschwert ein langfristig negativer Volumentrend infolge der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sowie des Preisdrucks im Markt die Situation weiter. Für den Standort Steinhagen hat das Unternehmen vor diesem Hintergrund in den vergangenen Monaten gemeinsam mit der Arbeitnehmerseite, wie vereinbart, intensiv verschiedene Szenarien für ein Zukunftskonzept geprüft. Dazu gehörten beispielsweise die Gewinnung neuer Aufträge, Preis-Nachverhandlungen mit Zulieferern, ein verschlanktes Standort-Management oder auch die Vermietung freier Gebäude. Es hat sich gezeigt, dass die teilweise bereits begonnenen sowie die weiteren im Rahmen des Zukunftskonzepts identifizierten potenziellen Maßnahmen unter den gegebenen Umständen nicht ausreichen, um vor Ort die Produktion wirtschaftlich tragfähig zu halten. "Wir bedauern, dass im Rahmen der intensiven Analysen und Gespräche keine zukunftsfähige Lösung für den Standort gefunden werden konnte", sagt Sascha Zaps, Vorstand Bearings & Industrial Solutions. "Durch die Integration des Produktportfolios am deutlich größeren Standort Schweinfurt mit einer entsprechend besseren Kostenstruktur schafft Schaeffler gleichzeitig die Grundlage, das Produkt weiterhin in Deutschland zu fertigen. Das bedeutet, dass über 100 Stellen in Deutschland erhalten werden können, allerdings an einem anderen Standort." Für die rund 200 Mitarbeitenden in der Produktion am Standort Steinhagen werden im Rahmen der nun folgenden Gespräche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern die nächsten Schritte festgelegt. Rund 20 Mitarbeitende aus der Produktgruppe Gleit- und Gelenklager und dem Produktmanagement sollen in anderen Räumlichkeiten in Steinhagen verbleiben. Es ist geplant, alle Maßnahmen im engen Dialog möglichst sozialverträglich umzusetzen. Details wird das Unternehmen nach Abschluss der Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung kommunizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten. Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 120.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach, Deutschland

+49 9132 82 8901

axel.luedeke@schaeffler.com

Heiko Eber

Head of Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach, Deutschland

+49 9132 82 88125

heiko.eber@schaeffler.com Gregor le Claire

Leiter Kommunikation Bearings & Industrial Solutions

Schaeffler AG, Schweinfurt, Deutschland

+49 9721 91 3888

gregor.leclaire@schaeffler.com





