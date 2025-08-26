MS Industrie hat solide Halbjahresergebnisse 2025 vorgelegt, die jedoch leicht unter unseren Erwartungen lagen. Der Konzernumsatz aus fortgeführten Aktivitäten ging im Jahresvergleich um 4 % auf 75,2 Mio. EUR zurück, während das EBITDA um 19 % auf 4,2 Mio. EUR sank. Darin enthalten sind Anlaufkosten von 0,7 Mio. EUR für die US-Expansion. Auf Quartalsbasis verbesserte sich die Performance jedoch deutlich: Der Umsatz stieg im Q2 gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 39,1 Mio. EUR, das EBITDA legte um 80 % auf 2,7 Mio. EUR zu. Der Auftragsbestand erhöhte sich im Jahresvergleich um 12 %, verringerte sich jedoch im Q2 sequenziell um 2,5 %. Trotz des herausfordernden Marktumfelds bleibt MS Industrie auf einem soliden Weg zu weiterem Profitabilitäts- und Umsatzwachstum. Schwächer als erwartete Konjunkturbedingungen, einschließlich der Auswirkungen von US-Zöllen, haben uns jedoch veranlasst, unsere Schätzungen nach unten anzupassen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung, reduzieren jedoch das Kursziel leicht auf 2,40 EUR (von 2,50 EUR). CEO Dr. Andreas Aufschnaiter wird morgen im Rahmen des Earnings Calls weitere Details erläutern. Zur Teilnahme hier registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2025-08-27-14-00/MSAG-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ms-industrie-ag





© 2025 AlsterResearch