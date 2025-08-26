Für die Papiere der Société Générale geht es heute scharf abwärts. Allerdings hat das keine unternehmensspezifischen Gründe, sondern die französischen Finanzinstitute notieren insgesamt erheblich schwächer. Die Minderheitsregierung im Nachbarland will überraschend die Vertrauensfrage stellen.Eigentlich schien sich die politische Situation in Frankreich in den letzten Monaten beruhigt zu haben. Doch das war offenbar ein Irrglaube. Denn Premierminister François Bayrou kündigte nun an, am 8. September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär