Ist die Konsolodierung schon wieder vorbei? Die Aktie vom MP Materials konnte gestern in den USA über 6,5 Prozent zulegen und nähert sich bereits wieder dem Rekordhoch von Mitte August. Die gestrige Rally beschränkte sich aber nicht nur auf MP Materials. Auch andere Seltene-Erden-Aktien konnten in Nordamerika zulegen.Neben MP Materials glänzten auch Energy Fuels, American Resources oder USA Rare Earth. In Australien scheiterte Lynas heute im frühen Handel kurz vor einem neuen Allzeithoch.
