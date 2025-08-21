St. George Mining stößt auf hochgradige Seltene Erden außerhalb der Ressource - Bohrungen in Brasilien nehmen zu

Anzeige / Werbung

Hochgradiger Fund deutet auf erhebliches Ressourcenwachstumspotenzial hin

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ0) hat bei seinem brasilianischen Seltene-Erden- und Niob-Projekt ein bedeutendes Ergebnis erzielt. Das Unternehmen meldet einen herausragenden Bohrabschnitt von 13,5 Metern mit einem durchschnittlichen Gehalt von 12,34% TREO. Besonders bemerkenswert: Die Mineralisierung wurde außerhalb der bestehenden Ressourcenschätzung festgestellt - ein Hinweis auf mögliches erhebliches Potenzial in der Tiefe. Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur weltweit führenden Niob-Mine von CBMM und liegt damit in einem erstklassigen Rohstoffkorridor.

Finanzierung gesichert, Bohrprogramm verdoppelt - fünf Bohrgeräte nun im Einsatz

St George Mining hat kürzlich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Millionen AUD (ca. 2,8 Millionen EUR) erfolgreich abgeschlossen und damit die Voraussetzungen für eine signifikante Ausweitung des Bohrprogramms geschaffen. Anstelle der ursprünglich geplanten drei Bohrgeräte sind nun insgesamt fünf Geräte im Einsatz - ein klares Zeichen für die beschleunigte Weiterentwicklung des Projekts.

Das Unternehmen verfügt bereits über bedeutende JORC-konforme Ressourcen:

40,6 Mio. Tonnen Seltener Erden mit einem Gehalt von 4,13% TREO

41,2 Mio. Tonnen Niob mit einem Gehalt von 0,63%

Die aktuellen Ergebnisse entsprechen exakt den Erwartungen vieler Investoren. Bereits zuvor hatte das Unternehmen darauf hingewiesen, dass durch Bohrungen in der Tiefe sowie an den Rändern des Projekts zusätzliches Wachstumspotenzial bestehen könnte.

Strategische Lage und globale Relevanz stärken Investitionsattraktivität

St George Mining entwickelt sich rasch zu einem international relevanten Anbieter kritischer Rohstoffe. Bereits Anfang der Woche wurde das Unternehmen als potenzieller Profiteur des zunehmenden US-amerikanischen Interesses an brasilianischen Seltenen Erden genannt. Angesichts der angespannten globalen Lieferketten - China kontrolliert weiterhin über zwei Drittel der weltweiten Produktion - suchen westliche Länder verstärkt nach alternativen Bezugsquellen.

Die Lagerstätte von SGQ weist zentrale Gemeinsamkeiten mit den beiden größten Nicht-China-Projekten der Welt auf: MP Materials (ISIN: US5533681012) und Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6). Geologisch handelt es sich ebenfalls um ein Karbonatit-gebundenes Hartgestein-Vorkommen mit vergleichbaren Gehalten und Ressourcengrößen.

Frühe Bohrergebnisse könnten erst der Anfang sein

Mit über 400 abgeschlossenen Schneckenbohrungen und dem laufenden RC-Bohrprogramm befindet sich das Projekt nun in einer entscheidenden Entdeckungsphase. Die ersten 100 Analyseergebnisse dieser Bohrkampagne werden noch im laufenden Monat erwartet. Ziel ist es, großflächige Erweiterungen der bestehenden Ressource in alle Richtungen zu identifizieren. Sollten sich die bisherigen Ergebnisse fortsetzen, könnte St George Mining erheblich an Bewertung gewinnen, während sich das Ausmaß des Projekts weiter vergrößert.

Entwicklungspfad bereits in Umsetzung

St George Mining verfolgt entschlossen die Entwicklung hin zur Produktion. Umwelt- und geotechnische Studien sind bereits angelaufen, mit dem Ziel, im vierten Quartal 2025 eine wirtschaftliche Machbarkeitsstudie vorzulegen. Auch bei der Downstream-Strategie macht das Unternehmen Fortschritte. St George Mining ist Teil der renommierten MAGBRAS-Initiative - einer Wertschöpfungskette von Seltenerdelementen bis zur Magnetproduktion, unterstützt durch den Automobilhersteller Stellantis. Ergebnisse aus Pilotanlagen und metallurgischen Tests werden in Kürze erwartet und sollen die Produktion von Mustern für potenzielle strategische Partner und Abnehmer ermöglichen.

Solide Finanzierung und klare Meilensteine bei Genehmigungen

Finanziell ist St George Mining gut aufgestellt. Anfang des Jahres erhielt das Unternehmen eine Eckinvestition in Höhe von 8 Millionen USD von der chinesischen Xinhai Group. Ausstehende Zahlungen an Verkäufer (6 Mio. USD in 2025 und 5 Mio. USD in 2026) sind eingeplant. Die vollständige Genehmigung des Projekts wird für das vierte Quartal 2026 angestrebt. Mit fünf aktiven Bohrgeräten, einer hochgradigen Entdeckung außerhalb der aktuellen Ressource und einem klaren Fahrplan zur Projektentwicklung positioniert sich St George Mining als einer der vielversprechendsten Anbieter Seltener Erden außerhalb Chinas.

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post St. George Mining stößt auf hochgradige Seltene Erden außerhalb der Ressource - Bohrungen in Brasilien nehmen zu appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000SGQ8,US5533681012