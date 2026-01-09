Hochgradige Niob-Entdeckung erweitert das Potenzial des Araxá-Projekts von St George Mining in Brasilien

Anzeige / Werbung

St George Mining entdeckt neue Niob-Zone 400 m nordwestlich der bestehenden Ressource

Neue Entdeckung signalisiert erweitertes Potenzial bei Araxá

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) hat eine neue hochgradige Niob-Entdeckung in seinem zu 100% im Eigentum befindlichen Araxá-Seltenen-Erden- und-Niob-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien, gemeldet. Das herausragende Bohrergebnis - 81,5 Meter mit 1,27% Nb2O5 ab Oberfläche, einschließlich 43 Meter mit 2,01% und 10,5 Meter mit 3,41% - wurde lediglich 400 Meter nordwestlich der bestehenden Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) erbohrt und weist auf eine erhebliche Ausdehnung des Mineralsystems hin.

Das Projekt liegt im Barreiro-Carbonatit, der auch die weltweit führenden Niob-Betriebe von CBMM beherbergt. Araxá entwickelt sich damit zunehmend zu einer bedeutenden Erfolgsgeschichte im Bereich kritischer Rohstoffe. Die neuen Bohrabschnitte von St George stammen erstmals aus einem zuvor nicht bebohrten Gebiet und liefern frühe Hinweise darauf, dass die hochgradige Mineralisierung des Projekts noch keineswegs vollständig abgegrenzt ist.

Bohrergebnisse unterstreichen das Weltklasse-Potenzial des Projekts

Die Ergebnisse aus dem Bohrloch AXDD031 stehen im Mittelpunkt der aktuellen Analysecharge und zeigen eine durchgehend hochgradige Mineralisierung ab der Oberfläche. Die neu entdeckte Zone entwickelt sich zu einem zentralen Schwerpunkt für zukünftige Explorationen und potenziell auch für den Abbau.

"80 Meter hochgradiges Niob ab der Oberfläche sind ein außergewöhnliches Ergebnis und unterstreichen den Weltklasse-Charakter der Niob-Mineralisierung im Araxá-Projekt von St George", erklärte der Executive Chairman John Prineas.

Er ergänzte: "Da die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist, haben wir die Grenzen des Systems noch nicht erreicht. Weitere groß angelegte Step-out-Bohrungen sind im Bereich der neuen Entdeckung geplant, und wir erwarten, noch mehr Mineralisierung nachzuweisen."

Das Auftreten der Mineralisierung ab der Oberfläche bringt zudem potenzielle betriebliche Vorteile mit sich. "Der potenzielle wirtschaftliche Vorteil einer Mineralisierung, die bereits an der Oberfläche beginnt, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zwischen St George und anderen Niob-Entwicklern dar, bei denen die Mineralisierung erst in 50 Metern, 100 Metern oder noch größerer Tiefe einsetzt."

Steigende strategische Bedeutung vor dem Hintergrund globaler Lieferengpässe

Die zentrale Rolle von Niob in der modernen Industrie und Infrastruktur - in Kombination mit dem begrenzten globalen Angebot - verleiht der Entdeckung eine erhebliche geopolitische Bedeutung. Über 90% der weltweiten Niob-Produktion stammen aus Brasilien; weder China noch die Vereinigten Staaten verfügen über eigene inländische Vorkommen.

"Keine der globalen Großmächte verfügt über eine eigene Niob-Versorgung. In den USA zählt Niob zu den zehn kritischsten Metallen und wird als Nummer zwei hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen auf das US-BIP eingestuft, falls die Versorgung unterbrochen würde", so Prineas. "Auch China hat keine eigene Niob-Produktion und ist auf Importe aus Brasilien angewiesen."

Vor diesem Hintergrund positioniert sich das Araxá-Projekt als potenziell strategisch bedeutender Bestandteil der globalen Niob-Lieferkette. Die günstige Geologie sowie die gute Infrastruktur in einem etablierten Bergbaurevier erhöhen zusätzlich die Attraktivität für Investoren.

Laufendes Bohrprogramm zielt auf Ressourcenerweiterung ab

Das derzeitige Bohrprogramm läuft rund um die Uhr, wobei drei Diamantkernbohrgeräte vor Ort im Einsatz sind. Insgesamt befinden sich derzeit 29 Bohrlöcher in der Laboranalyse, die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. St George führt weitreichende Step-out-Bohrungen in Abständen von 200 bis 400 Metern durch, um die vollständige Ausdehnung des mineralisierten Systems zu erfassen.

Die bestätigten hochgradigen Bohrergebnisse nördlich und westlich des bestehenden MRE-Gebiets deuten auf das Potenzial weiterer zusammenhängender hochgradiger Mineralisierungszonen hin. Dies könnte zur Abgrenzung zusätzlicher, wirtschaftlich abbaubarer Zonen außerhalb der derzeitigen Ressource führen.

"Wir sind der Ansicht, dass das Potenzial für eine Fortsetzung der hochgradigen Mineralisierung bis in den nordwestlichen Teil unseres Konzessionsgebiets sehr hoch ist", erklärte das Unternehmen. Eine erhöhte Bohrdichte durch Infill-Bohrungen soll voraussichtlich eine Mineralisierung bestätigen, die mit anderen Teilen des Systems vergleichbar ist.

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Q1 2026 geplant

Obwohl die Bohrarbeiten voraussichtlich bis ins Jahr 2026 fortgesetzt werden, beabsichtigt das Unternehmen, auf Grundlage der aktuellen Bohrungen im ersten Quartal 2026 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vorzulegen. Dieser nächste Meilenstein könnte die wachsende Bedeutung von Araxá im Bereich der Seltenen Erden und kritischen Metalle weiter untermauern.

Mit dem Eintreffen weiterer Analyseergebnisse und dem Fortschreiten der Step-out-Bohrungen entwickelt sich das Araxá-Projekt von St George Mining weiterhin zu einem der am aufmerksamsten verfolgten Niob-Explorationsprojekte in Brasilien.

