St George entdeckt weitere mächtige, hochgradige Seltene Erden-Mineralisierung an der Oberfläche in Araxá

Neue Analyseergebnisse erweitern die hochgradige Mineralisierung und unterstreichen das starke Wachstumspotenzial des führenden brasilianischen Projekts für Seltene Erden und Niobium

Mächtige Abschnitte stärken das Ressourcenpotenzial

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) hat eine weitere Serie starker Analyseergebnisse von seinem zu 100% im Besitz befindlichen Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niobium im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais vorgelegt. Die aktuellen Diamantbohrungen bestätigen erneut mächtige, hochgradige Mineralisierung ab der Oberfläche und stärken das Vertrauen in das Potenzial für eine signifikante Erweiterung der bestehenden Mineralressourcenschätzung (MRE).

Ein herausragendes Ergebnis stammt aus Bohrloch AXDD027 mit einem Abschnitt von 128,6 Metern mit 4,87% Gesamtgehalt an Seltenerdoxiden (TREO) und 0,85% Niobiumoxid (Nb2O5) ab der Oberfläche, einschließlich einer hochgradigen Zone von 31,25 Metern mit 6,09% TREO. Bemerkenswert ist, dass die letzten 11,6 Meter des Bohrlochs 5,61% TREO lieferten - ein Hinweis darauf, dass die Mineralisierung in der Tiefe offen bleibt.

Weitere bedeutende Abschnitte umfassen 100,6 Meter mit 4,25% TREO in AXDD021, darunter 19,6 Meter mit 8,16% TREO und 1,39% Nb2O5 ab der Oberfläche sowie 20 Meter mit 5,94% TREO ab 39 Metern. Auch die Bohrlöcher AXDD032 und AXDD035 lieferten breite, durchgehend hochgradige Zonen, was den Trend der oberflächennahen Mineralisierung weiter bestätigt.

Stetige hochgradige Ergebnisse stärken Vertrauen

Die durchgängigen hochgradigen Ergebnisse über mehrere Bohrlöcher hinweg belegen ein robustes mineralisiertes System. Besonders bedeutsam: Viele dieser Abschnitte stammen aus bisher nur spärlich erkundeten Bereichen, wodurch das bekannte Ausmaß der Lagerstätte erweitert wird - ein klarer Schub für das Vertrauen in ein Wachstum der Ressource.

"Die neuesten Analyseergebnisse zeigen weiterhin das ungenutzte Potenzial von Araxá, mit noch mehr neu entdeckter hochgradiger Mineralisierung", erklärte Executive Chairman John Prineas. "Die Konsistenz der Ergebnisse ist sehr beeindruckend… die Bohrungen verändern den Umfang der MRE und positionieren St George weiter als führendes Unternehmen im Bereich Seltener Erden und Niobium."

Die bisherigen Ergebnisse sprechen klar für eine bedeutende Erweiterung der aktuellen MRE von 40,6 Mio. Tonnen mit 4,13% TREO - bereits jetzt die größte und hochgradigste karbonatitgebundene Lagerstätte für Seltene Erden in Südamerika.

Hochgradiges Niobium bringt strategische Dimension

Neben Seltenen Erden liefert das Projekt weiterhin breite Zonen hochgradiger Niobiummaterialisierung. Herausragende Ergebnisse sind 100,6 Meter mit 0,79% Nb2O5 in AXDD021, inklusive 35 Meter mit 1,09% Nb2O5, sowie 128,6 Meter mit 0,85% Nb2O5 in AXDD027, einschließlich 10,75 Meter mit 2,61% Nb2O5.

Diese Ergebnisse betonen die strategische Lage von Araxá im Barreiro-Karbonatit, in direkter Nachbarschaft zur Weltklasse-Niobium-Mine von CBMM. Die starke Niobium-Mineralisierung erhöht die Entwicklungsperspektiven des Projekts mit zusätzlichem Potenzial im Markt für kritische Metalle.

In der Tiefe offen - Magnetmetalle von hohem Wert bestätigt

Die meisten Bohrlöcher endeten in Mineralisierung, was bestätigt, dass das System in der Tiefe offen ist. Es besteht somit erhebliches Potenzial, die Ressource über die derzeit modellierte Tiefe von 100 Metern hinaus zu erweitern. Der hohe NdPr:TREO-Anteil - konstant bei rund 20% und bis zu 29% - unterstreicht das Potenzial von Araxá als zukünftige strategische Quelle für Magnetmetalle, die in E-Fahrzeugen, Windkraftanlagen und der Verteidigung benötigt werden.

Bohraktivitäten beschleunigen sich mit wachsendem Ressourcenpotenzial

Mit drei rund um die Uhr betriebenen Bohrgeräten und 28 ausstehenden Analyseergebnissen ist das Tempo in Araxá hoch. "Es heißt bohren, bohren, bohren in Araxá", sagte Prineas. "Wir konzentrieren uns darauf, die Ressource zu erweitern und eine noch beeindruckendere, weltklassige Lagerstätte für hochgradige Seltene Erden und Niobium zu definieren."

Araxá - in einer bergbaufreundlichen Region mit vorhandener Infrastruktur und lokaler Unterstützung - entwickelt sich rasch zu einer der vielversprechendsten Wachstumsstorys im globalen Markt für Seltene Erden und Niobium.

