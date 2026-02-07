St George vertieft US-Beziehungen mit strategischer Ernennung, während Trump Aktien von Seltenen Erden ankurbelt

Anzeige / Werbung

Schritt steht im Einklang mit der US-Politik zur Sicherung von Lieferketten für Seltene Erden in der westlichen Hemisphäre

Stärkung des US-Engagements durch Washington-Expertise

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) hat die in Washington D.C. ansässige Ervin Graves Strategy Group beauftragt, um den Austausch mit wichtigen US-Regierungsakteuren zu intensivieren. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Trump-Regierung ihre Bemühungen verstärkt, Lieferketten für kritische Mineralien innerhalb der westlichen Hemisphäre aufzubauen. Ervin Graves, bekannt für umfassende Erfahrung in der Strategiearbeit mit US-Bundesbehörden, wird St George bei der Weiterentwicklung möglicher kommerzieller Vereinbarungen und öffentlich-privater Partnerschaften unterstützen. Zu den Referenzen des Unternehmens zählen Tätigkeiten auf höchster Regierungsebene, darunter die Rolle als Stabschef des US-Kriegsministers während einer bedeutenden Finanzierungsinitiative für MP Materials.

Araxá-Projekt im Einklang mit US-strategischen Prioritäten

Das zu 100% im Besitz von St George befindliche Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob in Minas Gerais, Brasiliens führender Bergbauregion, verfügt bereits über eine Mineralressourcenschätzung (MRE) von 40,6 Mio. Tonnen mit 4,13% TREO. Damit ist Araxá die größte und hochgradigste karbonatitgebundene Lagerstätte für Seltene Erden in Südamerika sowie die zweitgradreichste in der westlichen Welt. Die strategische Lage passt zu jüngsten US-Maßnahmen zur Diversifizierung von Lieferketten - darunter ein Finanzierungspaket in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar für USA Rare Earth sowie ein Darlehen von 465 Millionen US-Dollar für Serra Verde zur Entwicklung eines Bergbauprojekts in Brasilien.

Ausrichtung an der nationalen Sicherheitsstrategie und Dringlichkeit der Lieferketten

Die Ernennung von Ervin Graves baut auf dem Momentum auf, das durch laufende Gespräche zwischen St George und US-Regierungsvertretern sowie durch eine nachgelagerte Partnerschaft mit dem US-Unternehmen REalloys Inc. entstanden ist. Die kürzlich aktualisierte Nationale Sicherheitsstrategie unterstreicht die Absicht der USA, ihren Einfluss in der westlichen Hemisphäre zu festigen und Investitionen in regionale kritische Mineralprojekte ausdrücklich zu priorisieren. Dazu gehört die Nutzung von Ressourcen wie Araxá sowie die Unterstützung von Finanzierungen über Institutionen wie die Export-Import Bank und die Development Finance Corporation.

Fortschritte bei einer risikoarmen, hochgradigen Ressource

Executive Chairman John Prineas betonte die Projektbereitschaft und dessen Bedeutung für US-Politikziele:

"Unser zu 100% im Besitz befindliches Araxá-Projekt steht in enger Übereinstimmung mit der US-Politik zur Förderung der Entwicklung kritischer Mineralien in der westlichen Welt."

Er ergänzte: "Wir freuen uns, Ervin Graves eingebunden zu haben, um das Potenzial für staatliche Fördermittel und Partnerschaften mit nachgelagerten Industrien in den USA voranzutreiben."

Araxá ist eine oberflächennahe, hochgradige Lagerstätte mit überzeugendem Potenzial für Tagebau. Die Lage in einem etablierten Bergbauzentrum bietet Zugang zu wichtiger Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften und einem günstigen regulatorischen Umfeld.

Strategischer Weg nach vorn mit US-Industrie und Regierung

Prineas erklärte weiter:

"Das Araxá-Projekt beherbergt eine hochgradige Hartgesteinslagerstätte für Seltene Erden, die dem Lagerstättentyp der beiden großen Seltene-Erden-Minen außerhalb Chinas entspricht - der Mt-Weld-Mine von Lynas Corporation und der Mountain-Pass-Mine von MP Materials in den USA."

Er fuhr fort:

"Neben einer der weltweit hochwertigsten Seltene-Erden-Lagerstätten enthält das Araxá-Projekt auch eine große hochgradige Niob-Ressource - ein Top-10-kritisches Mineral in den USA. Dort gibt es keine eigene Niob-Förderung, gleichzeitig besteht jedoch das Ziel, neue unabhängige Lieferketten aufzubauen."

Das Projekt wird durch Unterstützung der brasilianischen Regierung im Rahmen der MagBras-Initiative sowie durch eine formelle Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesstaat Minas Gerais zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren gestärkt. Durch laufende Bohrprogramme sieht St George Potenzial für eine erhebliche Erweiterung der Ressource.

US-Politischer Rückenwind durch wegweisende Investition in USA Rare Earth

Die Dynamik hinter Washingtons Strategie für kritische Mineralien wurde in der vergangenen Woche weiter verstärkt, als die Trump-Regierung einer direkten Kapitalbeteiligung an USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075) im Rahmen eines Finanzierungsprogramms aus Fremd- und Eigenkapital in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar zustimmte.

Im Rahmen der Transaktion wird die US-Regierung eine Beteiligung von 10% sowie Optionsrechte erwerben - einer der bislang bedeutendsten staatlichen Eingriffe im US-Sektor für Seltene Erden. Ziel der Investition ist die Beschleunigung der Entwicklung sowohl eines Bergwerks für Seltene Erden als auch einer nachgelagerten Produktionsanlage für Magneten. Dies spiegelt die zunehmende Bereitschaft der Regierung wider, Kapital direkt einzusetzen, um strategische Lieferketten zu sichern.

Signal für eine breitere staatliche Unterstützung strategischer Mineralprojekte

Die Vereinbarung mit USA Rare Earth folgt auf eine Reihe staatlich unterstützter Investitionen im Bereich kritischer Mineralien und unterstreicht einen Wandel von politischer Förderung hin zu direkter Beteiligung und Bilanzengagement des Staates. Hochrangige Regierungsvertreter haben signalisiert, dass weitere Transaktionen geprüft werden, während Washington die heimische und verbündete Produktion von Seltenen Erden, Lithium und weiteren für Verteidigung, Hochtechnologieproduktion und künstliche Intelligenz essenziellen Mineralien ausbauen will. Dieser sich entwickelnde Ansatz stärkt die Investitionsargumente für fortgeschrittene, risikoarme Projekte in mit den USA verbundenen Regionen - insbesondere für Projekte mit Potenzial sowohl für Rohstoffförderung als auch für nachgelagerte Verarbeitungskapazitäten.

Fazit

Mit zunehmender geopolitischer Dringlichkeit zur Sicherung resilienter Lieferketten entwickelt sich das Araxá-Projekt von St George zu einer zeitgerechten und strategisch gut positionierten Chance. Mit einem erfahrenen US-Beratungsteam und fortschreitenden bilateralen Regierungsinitiativen ist das Unternehmen gut aufgestellt, eine bedeutende Rolle bei der Neugestaltung der Versorgung mit kritischen Mineralien in Amerika zu spielen.

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

