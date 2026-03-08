St George Mining erweitert Araxá-Ressource um 75% und stärkt damit die Entwicklungsbasis für Seltene Erden und Niob

Anzeige / Werbung

Die Aufwertung erhöht die Ressource des brasilianischen Projekts auf 70,9 Millionen Tonnen und steigert deutlich die höher abgesicherten Ressourcenkategorien.

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat eine deutliche Aufwertung der Mineralressource seines Araxá-Projekts für Seltene Erden und Niob in Brasilien gemeldet. Die insgesamt geschätzte Ressource steigt damit um 75% und unterstreicht das Potenzial des Projekts als zukünftiger Lieferant kritischer Rohstoffe.

Die aktualisierte Mineral Resource Estimate (MRE) erhöht die Gesamtressource des Projekts auf 70,91 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06% Gesamt-Seltenerdoxide (TREO) und 0,62% Niobpentoxid, basierend auf einem Cut-off-Gehalt von 2% TREO. Die Überarbeitung verbessert zudem deutlich den Anteil der Lagerstätte in höher abgesicherten Kategorien und schafft damit eine solidere Grundlage für zukünftige Wirtschaftlichkeitsstudien und eine mögliche Minenentwicklung.

Die Measured- und Indicated-Ressourcen - also die Kategorien mit der höchsten Zuverlässigkeit für Projektplanungen - sind um 218% auf 29,49 Millionen Tonnen gestiegen, mit durchschnittlichen Gehalten von 4,56% TREO und 0,75% Nb2O5. Die verbleibenden 41,42 Millionen Tonnen werden der Inferred-Kategorie zugeordnet und stellen zusätzliche Mineralisierung dar, die weitere Bohrungen erfordert, um den Vertrauensgrad zu erhöhen.

Die überarbeitete Schätzung wurde von der unabhängigen geologischen Beratung SRK Consulting auf Grundlage aktualisierter Bohrergebnisse und eines verfeinerten dreidimensionalen geologischen Modells erstellt. Dabei wurden sowohl historische Bohrdaten als auch neue Explorationsergebnisse von St George aus dem vergangenen Jahr berücksichtigt. Diese konzentrierten sich auf Infill- und Step-out-Bohrungen, um das geologische Verständnis zu verbessern und die Ausdehnung der Lagerstätte zu erweitern.

Nach Angaben des Unternehmens befindet sich ein großer Teil der Mineralisierung innerhalb der oberen 120 Meter unter der Oberfläche in einem verwitterten Saprolit-Profil. Dieses Material kann potenziell im Tagebau gewonnen werden und könnte weniger Bohren und Sprengen erfordern, was im Vergleich zu tieferen Hartgesteinslagerstätten niedrigere Abbaukosten ermöglichen könnte.

Das Araxá-Projekt beherbergt sowohl Seltene Erden als auch Niob - zwei Rohstoffe, die aufgrund ihrer Bedeutung für Hightech-Produktion und Energiewendetechnologien strategisch an Bedeutung gewonnen haben. Seltene Erden sind essenzielle Bestandteile von Permanentmagneten, die in Elektrofahrzeugen und Windturbinen eingesetzt werden, während Niob hauptsächlich zur Festigkeitssteigerung von Stahl verwendet wird und zunehmend auch in fortschrittlichen Batterietechnologien Anwendung findet.

Zusätzlich zur TREO-basierten Ressource identifizierte eine Modellierung mit einem Niob-Cut-off von 0,2% weitere 24,56 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,52 % Nb2O5 in Bereichen, die nicht in der Hauptberechnung der Seltene-Erden-Ressource enthalten sind. Dieses zusätzliche Inventar unterstreicht das Multi-Commodity-Potenzial des Projekts und könnte künftig mehr Flexibilität bei Minenplanung und Aufbereitungsstrategien ermöglichen.

Das Projekt liegt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, einer der weltweit etabliertesten Regionen für die Niobproduktion. Die Lagerstätte befindet sich in der Nähe der Anlagen von CBMM, dem globalen Marktführer in der Niobproduktion, und profitiert von vorhandener Infrastruktur, Bergbauexpertise sowie der Nähe zu qualifizierten Arbeitskräften.

St George erwarb Anfang 2025 die vollständigen Eigentumsrechte an dem Projekt und hat seitdem ein intensives Bohrprogramm gestartet, um die Ressourcenbasis schnell zu definieren und zu erweitern. In die jüngste Schätzung flossen Daten aus 127 Bohrlöchern mit insgesamt mehr als 9.200 Metern ein, die historische Exploration mit neuen Bohrungen aus den Jahren 2025 und Anfang 2026 kombinieren.

Wichtig ist, dass mehrere jüngste Explorationsergebnisse noch nicht in der aktuellen Schätzung berücksichtigt wurden. Laut Unternehmen wurden 44 zusätzliche Bohrlöcher, darunter Proben, die derzeit im Labor analysiert werden, nicht in die Ressourcenmodellierung einbezogen. Weitere 50 Bohrungen sind in den kommenden Monaten geplant, was zu einem weiteren Wachstum der Ressource führen könnte.

Eine weitere mögliche Erweiterungsquelle ist die East-Araxá-Entdeckung, etwa einen Kilometer von der Hauptlagerstätte entfernt. Erste Bohrungen in diesem Gebiet haben bedeutende Seltene-Erden-Mineralisierungen durchschnitten, darunter Abschnitte wie 48 Meter mit 5,71% TREO nahe der Oberfläche. Diese Ergebnisse sind jedoch ebenfalls noch nicht in der Ressourcenschätzung enthalten.

Für Investoren stellt die Ressourcenerweiterung einen wichtigen Meilenstein dar, um das Araxá-Projekt in Richtung Entwicklung voranzubringen. Größere Ressourcen, insbesondere in höher abgesicherten Kategorien, sind entscheidend für die Durchführung technischer Studien wie vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalysen und Machbarkeitsstudien.

Das Projekt befindet sich jedoch weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium. Weitere Bohrungen, metallurgische Untersuchungen und wirtschaftliche Modellierungen werden erforderlich sein, bevor das Unternehmen eine Erzreserve definieren oder die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines Bergbaubetriebs bestätigen kann.

St George erwartet, dass fortlaufende Explorationen und technische Studien im kommenden Jahr die Lagerstätte weiter präzisieren und möglicherweise zusätzliche Ressourcenerweiterungen ermöglichen. Das Unternehmen hat angedeutet, dass Ergebnisse aus den laufenden Bohrprogrammen - einschließlich der Arbeiten bei East Araxá - später im Jahr 2026 zu einer weiteren Aufwertung der Ressource führen könnten und damit die Argumente für das Projekt als zukünftige Quelle für Seltene Erden und Niob außerhalb traditioneller Lieferketten stärken würden.

https://stgm.com.au/pdf/796c009c-35cf-4112-8ce2-33d381179a18/Major-Resource-Upgrade-for-Araxa.pdf?Platform=ListPage

