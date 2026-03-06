Regierungen drängen auf die Sicherung kritischer Metalle - Almonty und St. George Mining im Fokus

Anzeige / Werbung

Strategische Reserven, geopolitische Spannungen und fragile Lieferketten rücken Seltene Erden und Spezialmetalle an die Spitze industriepolitischer Agenden.

Eine neue Rohstoffstrategie entsteht

In der globalen Rohstoffpolitik vollzieht sich derzeit ein leiser, aber folgenreicher Wandel. Von Washington über Brüssel bis nach Canberra und Seoul beginnen Regierungen damit, kritische Mineralien zu lagern, die lange als Nischenrohstoffe galten, heute jedoch als strategische Vermögenswerte betrachtet werden. Seltene Erden, Wolfram und andere Spezialmetalle werden zunehmend mit nationaler Sicherheit, Elektrifizierung und moderner Hochtechnologie in Verbindung gebracht.

Die Vereinigten Staaten prüfen derzeit ein strategisches Rohstoffprogramm im Umfang von rund 12 Milliarden US-Dollar unter dem Namen Project Vault. Ziel ist der Aufbau von Reserven für Materialien, die für Verteidigungssysteme, Halbleiter und saubere Energietechnologien unverzichtbar sind.

Ähnliche Initiativen entstehen auch in anderen Regionen. Australien richtet eine strategische Reserve für kritische Mineralien im Umfang von rund 800 Millionen US-Dollar ein. Gleichzeitig arbeitet die Europäische Union im Rahmen ihrer neuen Rohstoffstrategie an einem gemeinsamen System zur Vorratshaltung.

Die grundlegende Logik dahinter ist einfach: Die Lieferketten vieler kritischer Mineralien sind auf wenige Länder konzentriert. China dominiert insbesondere die Verarbeitung von Seltenen Erden und mehreren anderen strategischen Metallen.

Für politische Entscheidungsträger geht es daher nicht mehr um die Frage, ob eingegriffen werden soll - sondern darum, wie schnell alternative Lieferketten aufgebaut werden können.

Rohstoffnationalismus kehrt zurück

Der verstärkte Fokus auf strategische Vorräte spiegelt eine breitere Entwicklung wider, die Analysten zunehmend als "Rohstoffnationalismus" bezeichnen.

Mineralien werden von Regierungen immer häufiger nicht nur als Handelsgüter betrachtet, sondern als geopolitisches Instrument. Exportbeschränkungen, Lieferkettenstörungen und geopolitische Rivalitäten haben deutlich gemacht, wie abhängig hochentwickelte Volkswirtschaften von externen Rohstoffquellen sind - insbesondere für Materialien, die Elektrofahrzeuge, moderne Elektronik und Verteidigungssysteme ermöglichen.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Jahrelange Unterinvestitionen im Bergbau. Die Entwicklung neuer Minen kann mehr als ein Jahrzehnt dauern. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach strategischen Metallen rapide.

Regierungen versuchen deshalb, die Versorgung über mehrere Wege gleichzeitig abzusichern: durch den Aufbau physischer Vorräte, die Förderung heimischer Bergbau- und Verarbeitungsprojekte sowie durch Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern.

Für den Bergbausektor bedeutet dieser politische Kurswechsel einen starken strukturellen Rückenwind.

Strategische Metalle rücken in den Fokus

Die neue geopolitische Realität verändert bereits das Interesse von Investoren im Bereich strategischer Rohstoffe.

Der Wolframproduzent Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) hat zuletzt verstärkte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da das Unternehmen kurz davorsteht, seine Sangdong-Mine in Südkorea in Produktion zu bringen. Wolfram wird in Verteidigungssystemen, der Luft- und Raumfahrt sowie in industriellen Werkzeugen eingesetzt - und die globale Versorgung wird weiterhin stark von China dominiert.

Da Regierungen ihre Lieferketten diversifizieren wollen, rücken Projekte in den Fokus, die strategische Metalle außerhalb Chinas liefern können.

Noch komplexer ist die Situation bei Seltenen Erden.

Die Permanentmagnete, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und moderner Elektronik eingesetzt werden, basieren auf Elementen wie Neodym und Praseodym. Die Verarbeitungskapazitäten für diese Materialien liegen jedoch weiterhin überwiegend in China. Unternehmen wie USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075) positionieren sich daher als Teil einer neuen westlichen Lieferkette, indem sie in den Vereinigten Staaten sowohl Verarbeitungskapazitäten für Seltene Erden als auch die Produktion von Magneten aufbauen. Dennoch wird eine echte Diversifizierung der Versorgung letztlich davon abhängen, neue große Rohstoffvorkommen zu erschließen.

Eine neue Generation von Seltene-Erden-Projekten

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick zunehmend auf Projekte, die sowohl Größe als auch Gehalt bieten können. Ein Beispiel ist St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), das in Brasilien das Araxá-Niob- und Seltene-Erden-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais entwickelt.

Das Projekt liegt innerhalb desselben geologischen Komplexes, der auch die weltweit größte Niobproduktion beherbergt. Damit befindet es sich in einer etablierten Bergbauregion mit vorhandener Infrastruktur. Zudem liegt der Standort in logistischer Nähe zu wichtigen Industriezentren und Exporthäfen.

Jüngste Bohrprogramme haben die Ressourcengrundlage deutlich erweitert. Laut aktuellen Studien umfasst die Lagerstätte von Araxá rund 70,9 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 4,06% Gesamtgehalt an Seltenen Erden (TREO) sowie 0,62% Nioboxid. Damit zählt das Projekt zu den größeren Hartgesteinsvorkommen für Seltene Erden weltweit.

Besonders wichtig ist, dass die jüngste Ressourcenerweiterung den Anteil der gemessenen und angezeigten Ressourcen deutlich erhöht hat - ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Bewertung und zukünftige Machbarkeitsstudien.

Niob eröffnet eine zusätzliche strategische Dimension

Während Seltene Erden im Mittelpunkt vieler Diskussionen stehen, bringt die Niob-Komponente des Araxá-Projekts eine weitere strategische Dimension ins Spiel. Niob wird vor allem in hochfesten Stahllegierungen und anspruchsvollen technischen Anwendungen eingesetzt. Gleichzeitig ist die globale Produktion stark konzentriert - Brasilien dominiert den Markt bereits heute.

Eine zusätzliche bedeutende Niobquelle in derselben Region könnte daher nicht nur für die Versorgung mit Seltenen Erden relevant sein, sondern auch für Industrien, die auf leistungsstarke Legierungen angewiesen sind - etwa Infrastruktur, Luftfahrt oder Energiesysteme.

Derzeit laufende wirtschaftliche Studien sollen untersuchen, wie sowohl der Niob- als auch der Seltene-Erden-Teil der Lagerstätte entwickelt werden könnten. Daraus könnte langfristig ein strategisches Multi-Metall-Projekt entstehen.

Der Wettlauf um strategische Rohstoffe

Sowohl für Investoren als auch für politische Entscheidungsträger unterstreicht die neue Welle staatlicher Vorratshaltung einen grundlegenden Wandel in der Rohstofflandschaft.

Metalle, die lange nur in spezialisierten Industrien Beachtung fanden, entwickeln sich zunehmend zu zentralen Bausteinen geopolitischer Strategie und Industriepolitik.

Projekte, die diese Materialien außerhalb dominanter Lieferketten bereitstellen können, dürften daher weiterhin im Fokus stehen, während Staaten strategische Reserven aufbauen und ihre Abhängigkeit von konzentrierten Lieferquellen reduzieren wollen.

In diesem Umfeld beginnt der Wettbewerb um die nächste Generation von Produzenten für Seltene Erden und Spezialmetalle gerade erst.

Und solange Regierungen Rohstoffe zunehmend als strategische Vermögenswerte statt als gewöhnliche Handelsgüter betrachten, könnte die Diversifizierung der Versorgung zu einem der prägenden Themen der globalen Rohstoffmärkte im kommenden Jahrzehnt werden.

