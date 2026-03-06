Kann eine Aktie nach Plus 900 % in 12 Monaten noch günstig sein? Wenn man sich die aktuellen Analystenschätzungen für Almonty Industries ansieht, kann man die Frage mit "Ja" beantworten. Daher erhöhen die Analysten ihr Kursziel deutlich und empfehlen den Wolframproduzenten zum Kauf. Sie erwarten eine Umsatz- und Gewinnexplosion ab diesem Jahr. Dagegen verlieren Anleger bei Rheinmetall und Hensoldt langsam den Glauben an den Superzyklus. Beide Aktien dümpeln im laufenden Jahr vor sich hin. Auch der Krieg im Nahen Osten kann den Rüstungsaktien keine Impulse geben. Dabei hat Rheinmetall genau die Produkte im Portfolio, die so dringend benötigt werden: eine relativ günstige Drohnenabwehr. Denn den USA sollen langsam die teuren Abfangraketen ausgehen. Hensoldt hat zuletzt einen Rekordauftragsbestand gemeldet, aber Anleger sind von Umsatz- und Gewinnwachstum enttäuscht. Kann eine Übernahme neue Impulse für die Aktie bringen?

