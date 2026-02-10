Was kommt als Nächstes für Defence-Minerals-Aktien? Almonty und St George Mining im Fokus

Anzeige / Werbung

Verteidigungsrelevante Rohstoffe haben sich von einem Nischenthema der Industriepolitik zu einem zentralen Bestandteil westlicher Wirtschaftsstrategie entwickelt. Regierungen in den USA, Europa und bei wichtigen Verbündeten betrachten Materialien wie Wolfram, Niob, und Seltene Erden zunehmend nicht mehr nur als gewöhnliche Rohstoffe, sondern als strategische Inputs für Rüstungsproduktion, Luft- und Raumfahrt sowie moderne Elektronik. Diese Entwicklung hat das Interesse von Investoren an einer kleinen Gruppe von Bergbauunternehmen neu belebt, die außerhalb der von China dominierten Lieferketten positioniert sind.

Zu ihnen zählen Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) und St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), die sowohl die Chancen als auch die Risiken der aktuellen "Defence-Minerals"-Erzählung verdeutlichen.

Im Zentrum des Investment-Case von Almonty steht Wolfram. Lange als Nebenmetall betrachtet, hat Wolfram aufgrund seiner extremen Härte, seines hohen Schmelzpunkts und seiner Unersetzlichkeit in panzerbrechender Munition, Raketensystemen und Spezialwerkzeugen erheblich an Bedeutung gewonnen. Westliche Regierungen sehen zunehmend kritisch, dass der Großteil der weltweiten Versorgung historisch aus China stammt - mit entsprechenden geopolitischen Abhängigkeiten für die Rüstungsbeschaffung.

Almontys Strategie besteht darin, sich als westlich ausgerichteter Anbieter zu positionieren, der einen Teil dieser Lücke schließen kann. Der Übergang in den aktiven Abbau in der Sangdong-Wolframmine in Südkorea markiert dabei einen entscheidenden Wendepunkt: Das Unternehmen bewegt sich vom Projektentwickler zum Produzenten. Sangdong dürfte zu den größten Wolframminen außerhalb Chinas zählen und verleiht Almonty eine strategische Bedeutung, die über die Bilanz hinausgeht. Verbindliche Abnahmeverträge, darunter auch Vereinbarungen mit Bezug zu US-Verteidigungsanwendungen, stützen die Glaubwürdigkeit des Projekts und erhöhen die Visibilität künftiger Einnahmen.

Die Aktien des Wolframentwicklers erreichten zuletzt Rekordstände, nachdem Analysten ihre Einschätzungen anhoben und Investoren verstärkt in Unternehmen mit Bezug zu kritischen Lieferketten investierten. Die Kursbewegung zeigt, wie stark geopolitische Überlegungen inzwischen die Rohstoffmärkte neben klassischen Angebots- und Nachfragefaktoren beeinflussen.

Westliche Staaten - insbesondere die USA - bemühen sich verstärkt um sicheren Zugang zu kritischen Rohstoffen für Verteidigung, Luftfahrt und High-Tech-Industrien. Wolfram gehört zu diesen Materialien, und die Konzentration der globalen Produktion hat den Blick der Investoren auf Projekte gelenkt, die eine Diversifizierung der Versorgung ermöglichen könnten. Die geplante Inbetriebnahme von Sangdong in Südkorea rückt Almonty genau in diesen Kontext.

Das Analysehaus DA Davidson bekräftigte den positiven Markttrend, bestätigte seine Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel von 12 auf 18 US-Dollar. Begründet wurde dies mit einem knappen globalen Angebot, wachsender industrieller Nachfrage und verbesserten Projektökonomien bei steigenden Wolframpreisen. Zudem erwarten Analysten den Beginn der kommerziellen Produktion gegen Ende des ersten Quartals 2026.

St George Mining befindet sich dagegen in einem früheren Entwicklungsstadium, greift jedoch ähnliche strukturelle Trends auf. Das Unternehmen hat sich strategisch auf sein zu 100 Prozent gehaltenes Araxá-Projekt in Brasilien ausgerichtet, das große Vorkommen von Niob und Seltenen Erden beherbergt. Niob wird für hochfeste, leichte Stähle in Pipelines, Fahrzeugen und militärischer Ausrüstung benötigt, während Seltene Erden unverzichtbar für Permanentmagnete in Lenkwaffen, Radarsystemen und Elektromotoren sind.

Nach Angaben des Unternehmens verfügt Araxá über eine weltweit bedeutende, JORC-konforme Ressource mit Gehalten, die sich mit vielen westlichen Projekten vergleichen lassen. Das Projekt liegt im Bundesstaat Minas Gerais - einer etablierten Bergbauregion mit vorhandener Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften - und grenzt an aktive Minen, darunter den weltweit größten Niobproduzenten. Die Mineralisierung beginnt nahe der Oberfläche und eignet sich für Tagebau, was technische Hürden bei der Entwicklung senken könnte.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03052403-6A1310267&v=undefinedhttps://www.reuters.com/business/us-inject-16-billion-into-rare-earths-miner-10-stake-ft-reports-2026-01-25

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20447693-groesste-rohstoffoffensive-ever-trumps-rohstoffhammer-landet-seltene-erden-aktien-schlagen-wild

web: https://almonty.com/investors/presentations/

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,CA0203987072