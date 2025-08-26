Mit einer cloudbasierten Software analysiert das junge Unternehmen Batterien im laufenden Betrieb in stationären Großspeichern oder Elektrofahrzeugen. Die Plattform diagnostiziert, wie stark Batterien altern, ob Zellen ungleich arbeiten oder ob Risiken für Ausfälle oder sogar Brände entstehen. Wer seid ihr? Claudius Jehle, CEO & Gründer: Volytica Diagnostics ist ein internationaler Anbieter von datenbasierter Batterieanalyse und kontinuierlicher Überwachung. Unsere cloudbasierte Software analysiert Betriebsdaten - via API, Cloud-to-Cloud oder direkt aus bestehenden Plattformen - und erkennt sicherheitsrelevante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland