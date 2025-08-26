Dermapharm (DE000A2GS5D8) beweist seine Widerstandsfähigkeit in schwierigen Zeiten. Trotz leichten Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr zeigte der Pharmakonzern im zweiten Quartal operative Stärke. Das EBITDA wuchs um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Markengeschäft treibt weiter an: Der Konzernumsatz sank planmäßig um 0,7 Prozent auf 574,5 Millionen Euro. Grund war die bewusste Portfoliooptimierung beim Parallelimport. Das Segment Markenarzneimittel wuchs dagegen um 4,0 Prozent auf 288,2 Millionen Euro und bleibt der wichtigste Wachstumstreiber. Besonders erfreulich entwickelten sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt