DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Trainer Niko Kovac bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das teilte der Club mit. Der 53 Jahre alte Berliner hatte Anfang Februar die Nachfolge von Nuri Sahin angetreten und den BVB vom elften Tabellenplatz noch auf Platz vier und damit in die Champions League geführt. In die neue Saison ist Dortmund am Samstagabend mit einem 3:3 beim FC St. Pauli gestartet.

"Niko hat sich seiner Aufgabe beim BVB mit Haut und Haaren verschrieben", sagt laut Vereinsmitteilung der Sportgeschäftsführer Lars Ricken. "Unter seiner disziplinierten Leitung haben wir wieder in die Erfolgsspur gefunden, unsere Defensivarbeit stabilisiert, deutlich mehr Tore erzielt als zuvor und wieder attraktiven Fußball gespielt."

"Wir haben in den vergangenen sechs Monaten gemeinsam viel erreicht und die Borussia sportlich wieder auf Kurs gebracht", sagte Kovac. "Als Trainerteam haben wir großes Vertrauen gespürt und das Gefühl, hier zusammen mit dem Club und den Fans etwas bewegen zu können." Man könne den eingeschlagenen Weg nachhaltig erfolgreich fortsetzen. "Mit ehrlicher Arbeit, klaren Entscheidungen und großer Freude wollen wir dazu beitragen, dass die Borussia zu alter Stärke zurückfindet. Wir haben hier gemeinsam noch einiges vor."/hat/DP/mis