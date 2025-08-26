FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.08.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 475 (415) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AB FOODS TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 2130 (2220) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KINGFISHER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 280 (320) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 435 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 4350 (4150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 11600 (10800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 455 (405) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 103 (92) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 615 (530) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 635 (565) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 1015 (930) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 930 (800) PENCE - 'OUTPERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News