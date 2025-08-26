Erfolgreicher Start markiert Focus Graphites Eintritt in reale Anwendungen für Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrt

Ottawa, ON, 26. August 2025 / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSX.V: FMS | OTCQB: FCSMF | FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein führender kanadischer Graphit-Entwickler mit hochgradigen Projekten in Québec, freut sich, den erfolgreichen Start der Dash 1 Flight 003 Feststoffrakete von Pluto Aerospace bekanntzugeben, bei dem Düsenkomponenten aus Graphit des Lac-Knife-Projekts von Focus verwendet wurden. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit American Energy Technologies Company ("AETC"), Pluto Aerospace ("Pluto"), einem Portfolio-Unternehmen von Purdue Strategic Ventures, sowie mit zusätzlicher Unterstützung von ACP Technologies ("ACP") realisiert. AETC nutzte sowohl natürlichen als auch synthetischen Lac-Knife-Graphit, um eine nahezu endkonturnahe Graphitdüse herzustellen, die erfolgreich in die Dash-1-Hyperschallrakete integriert wurde.

Der Start erfolgte am 23. August 2025 um 8:21 Uhr Ortszeit (Pacific Time) auf dem Testgelände in der Mojave-Wüste zwischen der Edwards Air Force Base und NAWCWD China Lake in Kalifornien. Die Rakete erreichte eine Höhe von mehr als 45.000 Fuß und stellte für Pluto Aerospace eine Rekordflugzeit und -reichweite auf. Das Testprogramm bewertete die Hyperschall-Performance sowie die thermische Widerstandsfähigkeit, wobei die Düsentemperaturen über 3.000 °C lagen. Die Rakete wurde vollständig mit in Nordamerika beschafften Materialien und Komponenten gebaut. Vertreter von Pluto, AETC, Focus, ACP-T und der US-Regierung nahmen an dem Start teil. Der Test markiert die erste reale, hochfidele Anwendung von Focus Graphite in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor und folgt auf monatelange Prozessoptimierungen, die zu diesem historischen Flug führten.

Die während des Starts gesammelten Daten werden die Leistungsmerkmale von Lac-Knife-Graphit in Hochtemperatur- und Hochstress-Hyperschallumgebungen, die für bodengestützte Luftabwehrsysteme sowie die kommerzielle Raumfahrt relevant sind, weiter validieren. Focus erwartet eine fortgesetzte Teilnahme an künftigen Starts, darunter auch Tests mit Graphen-basierten Beschichtungen aus Lac-Knife-Graphit, die für eisphobe und radarabsorbierende Anwendungen an Raketenflügeln entwickelt wurden. Diese Entwicklungen lassen sich auch auf UAV-Drohnen-Technologien übertragen, ein wachsender Interessensbereich des Unternehmens.

"Dies ist ein Meilenstein für Focus Graphite, und wir sind stolz darauf, dass das Lac-Knife-Material in einer so bedeutenden Luft- und Raumfahrt-Demonstration eingesetzt wurde", sagte Jason Latkowcer, Vice President, Corporate Development. "Wir danken unseren Partnern bei AETC und Pluto Aerospace, dass sie uns in diesen historischen Test eingebunden haben. Die Ergebnisse bestätigen, dass der Lac-Knife-Groß- und Jumbo-Flocken-Graphit die Eigenschaften besitzt, die für fortschrittliche Hochleistungsanwendungen in Verteidigung und Luft- und Raumfahrt erforderlich sind. Da Regierungen weltweit ihre Investitionen in die nationale Sicherheit erhöhen - etwa durch NATO-Verpflichtungen und Initiativen wie das Golden Dome-Programm - positioniert sich Focus als wichtiger Lieferant von nordamerikanischem Graphit für diese strategischen Bedürfnisse."

Dieser jüngste Flug steht im Einklang mit Pluto Aerospace's übergeordnetem Ziel, Hochgeschwindigkeits- und Hyperschalltests für kleine Unternehmen und Start-ups leichter zugänglich zu machen - ein entscheidender Vorteil, der in jüngster Berichterstattung der Purdue Research Foundation hervorgehoben wurde. Die Dash-Plattform bietet einen schnellen, kostengünstigen Zugang zu Hyperschall-Testumgebungen, die normalerweise erhebliche Budgets und lange Vorqualifizierungszeiträume erfordern.

Da die Nachfrage nach inländischer Herstellung von Hochleistungsmaterialien weiter wächst, bleibt Focus Graphite dem Ziel verpflichtet, Onshoring-Initiativen zu unterstützen und kritische Rohstoff-Lieferketten zu stärken, die für die nationale Sicherheit unverzichtbar sind.

Bild 1: Pluto Aerospace's Dash 1 Flight 003 Feststoffrakete mit AETC-Düse aus Lac-Knife-Graphit

Bild 2: Start der Dash 1 Flight 003 Feststoffrakete von Pluto Aerospace am 23. August 2025.

Über Pluto Aerospace

Pluto ist ein in Indiana ansässiges Start-up, das den schnellsten Weg vom Labortisch zum Hyperschallflug entwickelt. Unsere Testfahrzeuge sind auf Flexibilität und Kosteneffizienz ausgelegt und ermöglichen es Forschern, Entwicklern und Missionsdesignern, schnell zu iterieren und einen bedeutenden Beitrag zur nationalen Sicherheit zu leisten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.plutoaerospace.com.

Über Purdue Strategic Ventures

Purdue Strategic Ventures bietet strategische Unterstützung, Frühphasenfinanzierung und Community-Aktivierung für mit Purdue verbundene Start-ups im Venture-Scale-Bereich mit starkem Wachstumspotenzial in den Bereichen Landwirtschaft, Deep Tech, Digital Tech, Mobilität und Life Sciences. Innerhalb der Purdue Research Foundation erschließt Strategic Ventures Chancen für nachhaltiges Wachstum von Start-ups und verwandelt Potenzial in Leistung für die Portfoliounternehmen. Strategic Ventures ist das Bindeglied zwischen unternehmerischem Talent und strategischem Kapital und treibt Boilermaker-Innovationen sowie Investitionserfolge voran.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.strategicventures.prf.org.

Über American Energy Technologies Company

American Energy Technologies Co. (AETC) ist ein frauengeführtes, privat geführtes Unternehmen mit Sitz im Großraum Chicago. In seiner Anlage in Wheeling, IL (siehe Link) betreibt AETC drei Geschäftseinheiten: ein Produktionswerk für batteriefertige Graphit- und Kohlenstoffmaterialien, eine Pilot-Demonstrationsanlage für Batteriematerialien und Graphitdispersionen sowie ein voll ausgestattetes Anwendungslabor zur Unterstützung dieser Einheiten.

Derzeit ist AETC eines von nur drei Unternehmen in den USA, die kommerziell batteriefertigen Graphit für Lithium-Ionen-Batterien herstellen. Darüber hinaus betreibt das Werk in Wheeling, IL, derzeit die einzige industrielle, durchgängige Produktionsstätte in den USA für kugelförmigen, gereinigten und oberflächenbeschichteten Naturgraphit. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Aufbereitungstechnologien für Erze, einzigartige Raffinierungsprozesse, Partikelsphäroidisierung und Kohlenstoffbeschichtung.

AETC entwickelt und produziert sowohl natürlichen als auch synthetischen kugelförmigen Graphit, expandierten Graphit, teilweise graphitisierte nanostrukturierte Kohlenstoffe, hochreine leitfähige Graphit-Tinten, -Lacke und -Beschichtungen für industrielle Anwendungen. AETC ist ein stolzes Mitglied der Lieferkette für Elektrofahrzeuge und ein zugelassener Lieferant für zwölf Batteriehersteller und einen Brennstoffzellenproduzenten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.usaenergytech.com.

Über ACP Technologies

ACP Technologies ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung einer inländischen Quelle für erschwingliche, kohlenstoffbasierte Materialien konzentriert. Unsere Produkte werden zur Herstellung mehrerer strategischer Materialien verwendet, darunter Carbonfasern, synthetischer Graphit, Kohlenstoff-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe und mehr. ACPT bietet Herstellern kostengünstige Alternativen zu Rohstoffen, die traditionell fast ausschließlich aus dem Ausland bezogen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://acp-technologies.net.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Mineralien neu - mit zwei vollständig im Besitz befindlichen Weltklasse-Graphitprojekten und modernster Batterietechnologie. Unser Flaggschiff, das Lac-Knife-Projekt, zählt zu den fortschrittlichsten hochreinen Graphitvorkommen Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife wird sich zu einem wichtigen Lieferanten für die Batterie-, Verteidigungs- und Hightech-Materialienindustrie entwickeln.

Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt unser Portfolio zusätzlich und hat das Potenzial, eines der größten und reinsten Graphitvorkommen in Nordamerika zu werden. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltfreundliche Verarbeitungslösungen und innovative Batterietechnologien, darunter unser patentiertes, siliziumangereichertes sphärisches Graphit, das die Batterieleistung und Effizienz verbessert.

Unser Engagement für Innovation garantiert eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette vom Bergwerk bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision: Wir arbeiten aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsstellen zusammen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns für eine widerstandsfähige, lokal beschaffte Versorgung mit kritischen Mineralien ein - um die Abhängigkeit von ausländischen Märkten zu verringern und den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.focusgraphite.com.

Investor Relations Kontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

mailto:dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

mailto:jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" sowie ähnlicher Ausdrücke, ebenso wie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Annahmen und Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf: die mögliche Leistungsfähigkeit und Eignung von Lac-Knife-Graphit für Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsanwendungen; die erwarteten Vorteile der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Pluto Aerospace und AETC; die geplante Nutzung der beim Raketenstart erhobenen Daten zur Validierung von Lac-Knife-Graphit in Hochtemperatur- und Hochstressumgebungen; die Absicht des Unternehmens, an weiteren Raketenstarts und Testprogrammen teilzunehmen, einschließlich Anwendungen mit Graphen-basierten Beschichtungen; sowie die Positionierung von Focus Graphite als potenzieller Lieferant kritischer Graphitmaterialien für Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Drohnenmärkte in Nordamerika und international.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Marktbedingungen, regulatorische Genehmigungen, Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -entwicklung sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens aufgeführt werden, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf dem Stand vom Datum dieser Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Investoren sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsdienste übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80804Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80804&tr=1



