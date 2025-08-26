Bern - Die Schweizer Tech-Industrie bleibt im Abwärtsstrudel gefangen. Im laufenden Jahr sind die von Tech-Firmen an Land gezogenen Aufträge wie auch die Umsätze weiter gesunken. Und der Branchenverband Swissmem geht davon aus, dass sich die Auftragslage noch weiter verschlechtert. Hauptgrund dafür ist der US-Zollhammer von Anfang August. Im zweiten Quartal 2025 litt die Tech-Branche unter einer weltweit anhaltend schwachen Nachfrage. Dabei schrumpften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab