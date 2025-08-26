FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Puma von 18 auf 21 Euro angehoben und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Analyst Thomas Maul begründete dies am Dienstag mit möglichen Verkaufsabsichten der Pinault-Familie - Großaktionär der Herzogenauracher. "Wir halten es für denkbar, dass der 29-Prozent-Anteil mit einer Prämie von etwa 20 Prozent auf den volumengewichteten Puma-Durchschnittskurs (VWAP)

der letzten 3 Monate verkauft werden könnte", so Maul. Dies entspreche einem Wert von 25 Euro. Im Falle einer Komplettübernahme könne ein strategischer Investor gar zur Zahlung von 29 Euro je Anteil bereit sein. Maul sieht jedoch noch hohe Unsicherheit und bleibt daher zurückhaltender./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 10:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 10:28 / MESZ



