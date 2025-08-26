Transaktion erweitert Westlakes Segment für Produkte für den Wohnungsbau und die Infrastruktur

Die Westlake Corporation (NYSE: WLK) gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme des globalen Geschäftsbereichs Compounding Solutions der ACI/Perplastic Group (zusammen "ACI") geschlossen hat. ACI ist ein in Portugal ansässiger globaler Hersteller von Spezialmaterialien für die Draht- und Kabelindustrie, der das Angebot von Westlake erweitert.

"Die Kombination von ACI mit dem bestehenden Compounding-Geschäft von Westlake ist eine hervorragende strategische Ergänzung und bietet die Möglichkeit zur Integration in unser Geschäftsfeld Housing Infrastructure Products (HIP). Damit können wir Westlake Global Compounds weiter ausbauen und unser bestehendes Portfolio um neue Spezialprodukte und Technologien erweitern", sagte Jean-Marc Gilson, President und Chief Executive Officer von Westlake. "ACI ist ein beeindruckendes Unternehmen mit einem ausgezeichneten Ruf für seine innovativen, hochwertigen Produkte. Wir freuen uns darauf, mit dem talentierten Team von ACI zusammenzuarbeiten, sobald es zu Westlake stößt."

ACI hat seinen Hauptsitz in Guarda, Portugal, und verfügt über vier Produktionsstätten in Mexiko, Portugal, Rumänien und Tunesien, in denen Polyvinylchlorid (PVC), Polyolefin, Silikon und thermoplastische Kautschukmischungen hergestellt werden. In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 erzielte ACI einen Nettoumsatz von rund 210 Millionen Euro.

Die Transaktion wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung bestimmter behördlicher Genehmigungen, voraussichtlich Anfang 2026 abgeschlossen sein.

Über Westlake

Westlake ist ein globaler Hersteller und Lieferant von Materialien und innovativen Produkten, die das tägliche Leben verbessern. Mit Hauptsitz in Houston und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika liefern wir die Bausteine für wichtige Lösungen von Wohnraum und Bauwesen über Verpackungen und Gesundheitswesen bis hin zu Automobil- und Konsumgütern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.westlake.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Aussagen sind, einschließlich Aussagen über die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion und den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses sowie darüber, ob die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Westlake liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, unter anderem aufgrund folgender Faktoren: der Zeitpunkt des Abschlusses der geplanten Transaktion; die Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion; das Risiko, dass behördliche Genehmigungen nicht oder nur unter nicht vorhersehbaren Bedingungen erteilt werden; die Bindung von Managementressourcen für transaktionsbezogene Angelegenheiten; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die im Jahresbericht von Westlake auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der im Februar 2025 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 31. März 2025 endende Quartal, der im Mai 2025 bei der SEC eingereicht wurde, Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2025 endende Quartal, der im August 2025 bei der SEC eingereicht wurde, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere bei der SEC eingereichte Unterlagen. In diesen Unterlagen werden auch einige wichtige Risikofaktoren erörtert, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage von Westlake auswirken können. Westlake übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Medienanfragen: Benjamin Ederington, 713-960-9111;

Investorenanfragen: Steve Bender, 713-960-9111