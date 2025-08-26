Berlin - 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland verfügen über mindestens ein Profil in einem sozialen Netzwerk. Damit verbleibt dieser Anteil auf einem stabil hohen Niveau (2023: 77 Prozent), wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverband Bitkom hervorgeht.



Facebook ist dabei die meistgenutzte Social-Media-Plattform von Unternehmen in Deutschland. 48 Prozent sind dort mit einem eigenen Profil vertreten. Praktisch gleichauf liegt das Unternehmensnetzwerk Xing, wo 47 Prozent ein Profil haben, sowie Youtube (43 Prozent) und Linkedin (36 Prozent). 35 Prozent der Unternehmen nutzen inzwischen Instagram.



Eine große Rolle spielen für Unternehmen auch lokale Communitys und Plattformen - 30 Prozent sind hier vertreten. 27 Prozent haben ein Profil bei Elon Musks Plattform X, vormals Twitter (-5 Prozentpunkte gegenüber 2023). 22 Prozent der Unternehmen geben an, über ein Profil bei Tiktok zu verfügen.



Mithilfe eines Social-Media-Profils wollen 85 Prozent die Bekanntheit des eigenen Unternehmens steigern und 81 Prozent die Bekanntheit ihrer Marken oder Produkte. Etwas weniger als ein Viertel (72 Prozent) geht es um eine Verbesserung ihres Images und fast ebenso vielen (70 Prozent) um einen guten Kundenservice.



Auch das Thema Recruiting spielt eine große Rolle. 62 Prozent nutzen soziale Medien, um potenzielle Mitarbeiter auf sich aufmerksam zu machen. 37 Prozent der Unternehmen beobachten über die Netzwerke ihre Wettbewerber und ein Drittel (34 Prozent) nutzt die Plattformen auch zur besseren internen Kommunikation. Kein einziges Unternehmen nutzt soziale Netzwerke nach eigenen Angaben planlos, ohne konkrete Ziele.



Telefonisch befragt wurden für die Erhebung 602 Unternehmen ab 20 Beschäftigte in Deutschland. Die Befragung fand im Zeitraum von der zehnten bis zur 16. Kalenderwoche 2025 statt.





